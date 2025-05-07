https://ria.ru/20250507/delegatsija-2015701920.html

Монгольская делегация не успела к началу переговоров Путина и Хурэлсуха

Монгольская делегация не успела к началу переговоров Путина и Хурэлсуха - РИА Новости, 07.05.2025

Монгольская делегация не успела к началу переговоров Путина и Хурэлсуха

Монгольская делегация не успела к началу переговоров президентов РФ и Монголии Владимира Путина и Ухнаагийна Хурэлсуха, российский лидер предложил дождаться... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T22:28:00+03:00

2025-05-07T22:28:00+03:00

2025-05-07T22:28:00+03:00

россия

монголия

москва

ухнаагийн хурэлсух

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Монгольская делегация не успела к началу переговоров президентов РФ и Монголии Владимира Путина и Ухнаагийна Хурэлсуха, российский лидер предложил дождаться всех участников встречи и начал беседу с коллегой, когда они заняли свои места. Путин и Хурэлсух в среду встретились в Кремле. Когда лидеры государств зашли в зал переговоров, участники российской делегации уже заняли свои места, но монгольской делегации еще не было. Хурэлсух улыбнулся Путину, президент РФ предложил дождаться участников монгольской делегации. Вскоре они зашли в зал. "Все на месте?" - уточнил Путин и начал переговоры с Хурэлсухом. Хурэлсух прилетел в Москву в среду. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250507/diplomatiya-2015348133.html

россия

монголия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, монголия, москва, ухнаагийн хурэлсух, владимир путин