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Монгольская делегация не успела к началу переговоров Путина и Хурэлсуха - РИА Новости, 07.05.2025
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22:28 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/delegatsija-2015701920.html
Монгольская делегация не успела к началу переговоров Путина и Хурэлсуха
Монгольская делегация не успела к началу переговоров Путина и Хурэлсуха - РИА Новости, 07.05.2025
Монгольская делегация не успела к началу переговоров Путина и Хурэлсуха
Монгольская делегация не успела к началу переговоров президентов РФ и Монголии Владимира Путина и Ухнаагийна Хурэлсуха, российский лидер предложил дождаться... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:28:00+03:00
2025-05-07T22:28:00+03:00
россия
монголия
москва
ухнаагийн хурэлсух
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Монгольская делегация не успела к началу переговоров президентов РФ и Монголии Владимира Путина и Ухнаагийна Хурэлсуха, российский лидер предложил дождаться всех участников встречи и начал беседу с коллегой, когда они заняли свои места. Путин и Хурэлсух в среду встретились в Кремле. Когда лидеры государств зашли в зал переговоров, участники российской делегации уже заняли свои места, но монгольской делегации еще не было. Хурэлсух улыбнулся Путину, президент РФ предложил дождаться участников монгольской делегации. Вскоре они зашли в зал. "Все на месте?" - уточнил Путин и начал переговоры с Хурэлсухом. Хурэлсух прилетел в Москву в среду. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250507/diplomatiya-2015348133.html
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россия, монголия, москва, ухнаагийн хурэлсух, владимир путин
Россия, Монголия, Москва, Ухнаагийн Хурэлсух, Владимир Путин
Монгольская делегация не успела к началу переговоров Путина и Хурэлсуха

Начало переговоров Путина и Хурэлсуха задержалось из-за монгольской делегации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Монгольская делегация не успела к началу переговоров президентов РФ и Монголии Владимира Путина и Ухнаагийна Хурэлсуха, российский лидер предложил дождаться всех участников встречи и начал беседу с коллегой, когда они заняли свои места.
Путин и Хурэлсух в среду встретились в Кремле. Когда лидеры государств зашли в зал переговоров, участники российской делегации уже заняли свои места, но монгольской делегации еще не было. Хурэлсух улыбнулся Путину, президент РФ предложил дождаться участников монгольской делегации. Вскоре они зашли в зал.
«
"Все на месте?" - уточнил Путин и начал переговоры с Хурэлсухом.
Хурэлсух прилетел в Москву в среду. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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РоссияМонголияМоскваУхнаагийн ХурэлсухВладимир Путин
 
 
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