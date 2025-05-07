https://ria.ru/20250507/delegatsija-2015701920.html
Монгольская делегация не успела к началу переговоров Путина и Хурэлсуха
Монгольская делегация не успела к началу переговоров Путина и Хурэлсуха - РИА Новости, 07.05.2025
Монгольская делегация не успела к началу переговоров Путина и Хурэлсуха
Монгольская делегация не успела к началу переговоров президентов РФ и Монголии Владимира Путина и Ухнаагийна Хурэлсуха, российский лидер предложил дождаться... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:28:00+03:00
2025-05-07T22:28:00+03:00
2025-05-07T22:28:00+03:00
россия
монголия
москва
ухнаагийн хурэлсух
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Монгольская делегация не успела к началу переговоров президентов РФ и Монголии Владимира Путина и Ухнаагийна Хурэлсуха, российский лидер предложил дождаться всех участников встречи и начал беседу с коллегой, когда они заняли свои места. Путин и Хурэлсух в среду встретились в Кремле. Когда лидеры государств зашли в зал переговоров, участники российской делегации уже заняли свои места, но монгольской делегации еще не было. Хурэлсух улыбнулся Путину, президент РФ предложил дождаться участников монгольской делегации. Вскоре они зашли в зал. "Все на месте?" - уточнил Путин и начал переговоры с Хурэлсухом. Хурэлсух прилетел в Москву в среду. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250507/diplomatiya-2015348133.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, москва, ухнаагийн хурэлсух, владимир путин
Россия, Монголия, Москва, Ухнаагийн Хурэлсух, Владимир Путин
Монгольская делегация не успела к началу переговоров Путина и Хурэлсуха
Начало переговоров Путина и Хурэлсуха задержалось из-за монгольской делегации