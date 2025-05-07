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В Череповце задержали афериста, похищавшего аккаунты "Госуслуг"
В Череповце задержали афериста, похищавшего аккаунты "Госуслуг" - РИА Новости, 07.05.2025
В Череповце задержали афериста, похищавшего аккаунты "Госуслуг"
Полиция задержала афериста из Череповца, похищавшего аккаунты "Госуслуг" через абонентские номера, от него пострадали около 80 человек, сообщила представитель... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:24:00+03:00
2025-05-07T13:24:00+03:00
2025-05-07T13:41:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Полиция задержала афериста из Череповца, похищавшего аккаунты "Госуслуг" через абонентские номера, от него пострадали около 80 человек, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Мошенническую схему с использованием абонентских номеров пользователей мобильной сети пресекли мои коллеги из ОБК УМВД России по Вологодской области совместно с сотрудниками УМВД России "Череповец", - написала Волк. По данным следствия, злоумышленник приобрел большое количество сим-карт. Затем в теневом сегменте интернета находил данные о бывших владельцах абонентских номеров. С их помощью получал доступ к чужим учетным записям на "Госуслугах". После этого от имени потерпевших оформлял займы на различные суммы и переводил деньги на аккаунт маркетплейса. Чтобы скрыть следы противоправных действий, фигурант заказывал товары и перепродавал их. Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого по месту жительства в Череповце. В ходе обыска изъято свыше семи миллионов рублей наличными, сим-карты, смартфоны, заказанные на маркетплейсах товары и ксерокопии паспортов. "Потерпевшими по уголовным делам признаны 80 человек из нескольких регионов России. Общая сумма ущерба составила более девяти миллионов рублей", - уточнила Волк. Следователем возбуждены уголовные дела по статьям 159 (Мошенники) и 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Фигуранта заключили под стражу.
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происшествия, технологии, россия, череповец, вологодская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Технологии, Россия, Череповец, Вологодская область, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Череповце задержали афериста, похищавшего аккаунты "Госуслуг"
МВД задержало афериста, похищавшего аккаунты "Госуслуг" через абонентские номера