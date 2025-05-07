https://ria.ru/20250507/cherepovets-2015498363.html

В Череповце задержали афериста, похищавшего аккаунты "Госуслуг"

В Череповце задержали афериста, похищавшего аккаунты "Госуслуг" - РИА Новости, 07.05.2025

В Череповце задержали афериста, похищавшего аккаунты "Госуслуг"

Полиция задержала афериста из Череповца, похищавшего аккаунты "Госуслуг" через абонентские номера, от него пострадали около 80 человек, сообщила представитель... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:24:00+03:00

2025-05-07T13:24:00+03:00

2025-05-07T13:41:00+03:00

происшествия

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ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Полиция задержала афериста из Череповца, похищавшего аккаунты "Госуслуг" через абонентские номера, от него пострадали около 80 человек, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Мошенническую схему с использованием абонентских номеров пользователей мобильной сети пресекли мои коллеги из ОБК УМВД России по Вологодской области совместно с сотрудниками УМВД России "Череповец", - написала Волк. По данным следствия, злоумышленник приобрел большое количество сим-карт. Затем в теневом сегменте интернета находил данные о бывших владельцах абонентских номеров. С их помощью получал доступ к чужим учетным записям на "Госуслугах". После этого от имени потерпевших оформлял займы на различные суммы и переводил деньги на аккаунт маркетплейса. Чтобы скрыть следы противоправных действий, фигурант заказывал товары и перепродавал их. Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого по месту жительства в Череповце. В ходе обыска изъято свыше семи миллионов рублей наличными, сим-карты, смартфоны, заказанные на маркетплейсах товары и ксерокопии паспортов. "Потерпевшими по уголовным делам признаны 80 человек из нескольких регионов России. Общая сумма ущерба составила более девяти миллионов рублей", - уточнила Волк. Следователем возбуждены уголовные дела по статьям 159 (Мошенники) и 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Фигуранта заключили под стражу.

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https://ria.ru/20250504/ukraina-2014896521.html

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происшествия, технологии, россия, череповец, вологодская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)