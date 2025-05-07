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"Украина отправила своего человека". Чем уникален нынешний конклав - РИА Новости, 07.05.2025
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Религия
 
08:00 07.05.2025 (обновлено: 08:02 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/chelovek-2015319980.html
"Украина отправила своего человека". Чем уникален нынешний конклав
"Украина отправила своего человека". Чем уникален нынешний конклав - РИА Новости, 07.05.2025
"Украина отправила своего человека". Чем уникален нынешний конклав
В Ватикане начинается конклав: из 133 кардиналов выберут того, кто станет одновременно правителем самого маленького в мире государства и предстоятелем самой... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:00:00+03:00
2025-05-07T08:02:00+03:00
религия
ватикан
рим
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Ватикане начинается конклав: из 133 кардиналов выберут того, кто станет одновременно правителем самого маленького в мире государства и предстоятелем самой большой христианской церкви. О результатах можно лишь гадать, ведь все проходит в режиме строжайшей секретности. О судьбоносном событии — в материале РИА Новости."Все вон!"Уже неделю Сикстинская капелла закрыта для посетителей. На крыше красуется дымоходная труба, а внутри установлены трибуны и фальшпол — президиум. Примерно в 17:30 по московскому времени под росписями великого Микеланджело соберутся кардиналы.В нынешнем конклаве участвуют 135 человек. Правда, двое из них отказались приехать в Вечный город — по состоянию здоровья. А удаленно голосовать нельзя.Сам день выборов расписан буквально по часам. Сперва кардиналы посетят торжественную мессу в соборе Святого Петра. Затем отправятся в Сикстинскую капеллу, где под звуки особого гимна Святому Духу принесут присягу абсолютной секретности. Контактировать с внешним миром запрещено под страхом отлучения. А значит, никаких мобильных телефонов, газет, телевидения и писем. Спать и принимать пищу можно лишь в специальном общежитии — Доме Святой Марфы.После торжественной клятвы о неразглашении папский обер-церемониймейстер, отвечающий за соблюдение обрядов, возглашает: "Extra omnes!" ("Все вон!") К тому моменту в капелле остаются лишь выборщики и священник. Он читает последнюю проповедь и выходит из часовни.Двери запирают — конклав официально начался. Опоздавшие имеют право пройти в часовню. А почувствовавшие недомогание в ходе выборов могут покинуть ее.Каждый участник получает бюллетень со словами "Eligo in summum pontificem" ("Я избираю верховным понтификом"). На нем пишет имя своего кандидата, складывает вдвое и опускает в урну возле алтаря. Затем идет подсчет: три кардинала-регистратора громко зачитывают имена и записывают результаты.Для победы нужно две трети плюс один голос, в нынешнем случае — 89.Если необходимого количества никто не набрал, бюллетени сжигают в специальной печи вместе со смесью химикатов. Из трубы на крыше Сикстинской капеллы идет черный дым: папа не выбран.В первый день конклава проходит лишь один тур голосования. Во все последующие — по четыре. Если после 33 туров никого не выберут, то назначают дополнительный — между двумя ведущими кандидатами, которые в этот раз сами голосовать уже не могут.Когда же новый папа избран, обер-церемониймейстер возвращается в капеллу, а руководящий конклавом декан коллегии кардиналов спрашивает нового понтифика, принимает ли он титул и какое тронное имя берет. Все это записывают в протокол и отправляют в архив Ватикана.Бюллетени снова сжигают с химикатами. На этот раз — производящими белый дым. Раздается колокольный звон. Новоизбранный папа торжественно садится на трон в Сикстинской капелле и принимает присягу. После чего на балконе собора Святого Петра появляется кардинал-протодьякон. На латыни он объявляет народу и миру: "Habemus papam!" ("У нас есть папа!")Под замок, на хлеб, на водуВ нынешнем виде порядок проведения конклава существует не так давно — с 1996-го. Правила четко прописал в своей апостольской конституции Иоанн Павел II. За прошедшие столетия истории католической церкви процедура неоднократно менялась. Причем довольно существенно.Изначально папу избирали духовенство и миряне Рима, а также епископы из близлежащих городов. В XI веке, после череды конфликтов из-за продажи сана, Святой престол постановил: выбирать понтифика должны исключительно кардиналы. Мирянам и клиру оставили право формального одобрения.А спустя 200 лет голосования стали тайными и получили название "конклав". Связано это с одной любопытной историей. В 1268-м в итальянском Витербо скончался папа Климент IV. После его смерти кардиналы никак не могли определиться с преемником. Престол оставался вакантным почти три года! Уставшие ждать горожане заперли иерархов в кафедральном соборе. И договорились: не выпускать, пока те не представят народу нового папу. Это не подействовало — ссоры и интриги продолжались. Тогда верующие пошли на крайние меры: урезали слугам божьим паек. Лишь после этого на трон единогласно возвели уроженца Пьяченцы Теобальдо Висконти, взявшего имя Григорий X.К слову, его первым предприятием как раз стало внесение правок в порядок конклава: если по прошествии недели выборщики не смогли прийти к консенсусу, их рацион питания постепенно урезается вплоть до хлеба и воды.Масса ноЖесткая санкция возымела успех. В последующие столетия конклавы проходили в течение нескольких дней, не более. Исключения, однако же, были — из-за вмешательства светской власти.Не прошло и полувека с инцидента в Витербо, как история повторилась. В 1314-м противоборствующие партии никак не могли определиться с кандидатом. Точку в этом вопросе решил поставить французский король Филипп V — любезно предложил кардиналам собраться в Лионе. Монарший реверанс оценили по достоинству: почти 80 лет папский двор просидел в авиньонском пленении (довольно выгодном с политической точки зрения), а престол все это время занимали исключительно французы.Немало тормозило процесс и право некоторых католических держав на вето. Суть традиции такова: кардинал, представлявший интересы того или иного государства, мог однократно заблокировать кандидата, который выбивался в лидеры.Последний раз этой опцией воспользовался в 1903 году епископ Кракова Ян Пузына: от имени императора Австро-Венгрии обнулил явного фаворита гонки — госсекретаря Ватикана кардинала Мариано Рамполлу. Избранный папа Пий X традицию вето пресек и пригрозил тем, кто вознамерится ее возродить, отлучением от церкви.Темные лошадкиЭта и другие меры привели к тому, что последние десять конклавов начиная с XX века в среднем длились три дня. Быстрее всех, за несколько часов, выбрали Пия XII в 1939-м. Бенедикт XVI и Франциск взошли на трон на исходе второго дня голосования. Иоанн Павел II в 1978-м ждал дольше всех — почти трое суток.Однако интриги это не уменьшило. Каждый раз ответ на вопрос "Кто станет новым епископом Рима?" — это выстрел наугад. И вот почему…Почти сразу после кончины предыдущего понтифика ученые и журналисты составляют неофициальные списки наиболее очевидных кандидатов — папабилей, как называют их ватиканисты. Анализируют все: возраст, послужной список, медийный образ и общественно-политическую позицию той или иной персоны. В соответствии с этими критериями формируется рейтинг. Правда, для тех, кто в тройке лидеров, это может оказаться палкой о двух концах.В профессиональной среде давно ходит поговорка: "Кто входит на конклав папой — выходит оттуда кардиналом". Иными словами, выдвиженец от крыла консерваторов или либералов — это риск нарушить равновесие. Потому в кулуарах Ватикана стараются выбрать неангажированное лицо.Жертвой такого подхода стал архиепископ Генуи Джузеппе Сири. С 1958 по 1978 год он крепко стоял на пьедестале выдвиженца от традиционалистов. Но каждый раз проигрывал, зачастую — неочевидному кандидату.В 1958-м, например, тиару получил кардинал Анджело Ронкалли, ставший Иоанном XXIII. Тяжелобольной, 78-летний, он считался, как говорят, компромиссным вариантом. Но за пять лет понтификата успел наладить дипломатические отношения с СССР и открыть Второй Ватиканский собор, положивший начало кардинальным реформам церкви. А за симпатию к соцблоку получил прозвище Красный папа.Двадцать лет спустя Сири в очередной раз попал в заголовки всех итальянских газет как "следующий епископ Рима". Ходили слухи, что он даже выбрал себе тронное имя. Но фортуна отвернулась: вновь проигрыш, вновь — темной лошадке. В октябре 1978-го с балкона собора Святого Петра прозвучало непривычное для итальянского уха имя архиепископа Кракова Кароля Войтылы. Иоанн Павел II — папа из коммунистической Польши — оказался последовательным антикоммунистом.Джентльменский наборЛюбопытно, что в 2025-м, как принято говорить, звезды сошлись. В списке папабилей есть центристы: кардинал-госсекретарь Пьетро Паролин, кардиналы Маттео Дзуппи и Клаудио Гуджеротти. Это люди с богатым дипломатическим опытом и привычкой не делать громких заявлений.Есть и сторонники реформ — уроженец Ганы кардинал Питер Тарксон и выходец с Филиппин кардинал Луис Тагле. Клан консерваторов возглавляет американский кардинал Рэймонд Берк, которого за жесткую критику абортов и разводов именовали "личным врагом папы Франциска".Еще не начавшись, конклав 2025 года успел оскандалиться из-за спекуляций о вмешательстве в выборы политиков. Так, французские СМИ со ссылкой на источник в Ватикане писали о серии встреч президента Эммануэля Макрона с представителями ассоциации Sant'Egidio, лоббирующими кандидатуру кардинала Дзуппи. Париж, правда, опроверг эту информацию.Лидер США пошел еще дальше. Сперва Дональд Трамп в разговоре с журналистами пошутил, что "хотел бы стать новым папой римским". А затем опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social сгенерированную ИИ картинку — на ней он в белой сутане и тиаре восседает на папском троне. Позже Трамп заявил, что не имеет никакого отношения к публикации.В шутке — доля правды. Ведь теоретически кардиналы могут избрать абсолютно любого человека, даже не в сане. Главное — соответствие двум критериям: мужчина и католик. Американский президент хоть и христианин, но не примыкает к какому-либо направлению.Но по многовековой традиции выбирают среди участников конклава. Среди них — имена с постсоветского пространства. Например, служащий в Австралии 45-летний кардинал Николай Бычок — украинец по происхождению. И самый молодой участник конклава. Кто знает, может быть, он станет той самой "компромиссной фигурой".Но говорить наверняка нельзя. Единственное, что остается, — ждать белого дыма, звона колоколов и громогласного "Habemus papam!".
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РИА Новости
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ватикан, рим, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Ватикан, Рим, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Украина отправила своего человека". Чем уникален нынешний конклав

На конклаве могут выбрать кардинала украинского происхождения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТоржественная месса "Об избираемом папе римском"
Торжественная месса Об избираемом папе римском - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Торжественная месса "Об избираемом папе римском"
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Ватикане начинается конклав: из 133 кардиналов выберут того, кто станет одновременно правителем самого маленького в мире государства и предстоятелем самой большой христианской церкви. О результатах можно лишь гадать, ведь все проходит в режиме строжайшей секретности. О судьбоносном событии — в материале РИА Новости.

"Все вон!"

Уже неделю Сикстинская капелла закрыта для посетителей. На крыше красуется дымоходная труба, а внутри установлены трибуны и фальшпол — президиум. Примерно в 17:30 по московскому времени под росписями великого Микеланджело соберутся кардиналы.
В нынешнем конклаве участвуют 135 человек. Правда, двое из них отказались приехать в Вечный город — по состоянию здоровья. А удаленно голосовать нельзя.
Сам день выборов расписан буквально по часам. Сперва кардиналы посетят торжественную мессу в соборе Святого Петра. Затем отправятся в Сикстинскую капеллу, где под звуки особого гимна Святому Духу принесут присягу абсолютной секретности. Контактировать с внешним миром запрещено под страхом отлучения. А значит, никаких мобильных телефонов, газет, телевидения и писем. Спать и принимать пищу можно лишь в специальном общежитии — Доме Святой Марфы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСикстинская капелла
Сикстинская капелла - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сикстинская капелла
После торжественной клятвы о неразглашении папский обер-церемониймейстер, отвечающий за соблюдение обрядов, возглашает: "Extra omnes!" ("Все вон!") К тому моменту в капелле остаются лишь выборщики и священник. Он читает последнюю проповедь и выходит из часовни.
Двери запирают — конклав официально начался. Опоздавшие имеют право пройти в часовню. А почувствовавшие недомогание в ходе выборов могут покинуть ее.
Каждый участник получает бюллетень со словами "Eligo in summum pontificem" ("Я избираю верховным понтификом"). На нем пишет имя своего кандидата, складывает вдвое и опускает в урну возле алтаря. Затем идет подсчет: три кардинала-регистратора громко зачитывают имена и записывают результаты.
Для победы нужно две трети плюс один голос, в нынешнем случае — 89.
Если необходимого количества никто не набрал, бюллетени сжигают в специальной печи вместе со смесью химикатов. Из трубы на крыше Сикстинской капеллы идет черный дым: папа не выбран.
© AP Photo / Pool/Pier Paolo CitoФреска Микеланджело "Страшный суд"
Фреска Микеланджело Страшный суд - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Pool/Pier Paolo Cito
Фреска Микеланджело "Страшный суд"
В первый день конклава проходит лишь один тур голосования. Во все последующие — по четыре. Если после 33 туров никого не выберут, то назначают дополнительный — между двумя ведущими кандидатами, которые в этот раз сами голосовать уже не могут.
Когда же новый папа избран, обер-церемониймейстер возвращается в капеллу, а руководящий конклавом декан коллегии кардиналов спрашивает нового понтифика, принимает ли он титул и какое тронное имя берет. Все это записывают в протокол и отправляют в архив Ватикана.
Бюллетени снова сжигают с химикатами. На этот раз — производящими белый дым. Раздается колокольный звон. Новоизбранный папа торжественно садится на трон в Сикстинской капелле и принимает присягу. После чего на балконе собора Святого Петра появляется кардинал-протодьякон. На латыни он объявляет народу и миру: "Habemus papam!" ("У нас есть папа!")
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонклав пока не избрал нового папу римского
Конклав пока не избрал нового Папу Римского - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Конклав пока не избрал нового папу римского

Под замок, на хлеб, на воду

В нынешнем виде порядок проведения конклава существует не так давно — с 1996-го. Правила четко прописал в своей апостольской конституции Иоанн Павел II. За прошедшие столетия истории католической церкви процедура неоднократно менялась. Причем довольно существенно.
Изначально папу избирали духовенство и миряне Рима, а также епископы из близлежащих городов. В XI веке, после череды конфликтов из-за продажи сана, Святой престол постановил: выбирать понтифика должны исключительно кардиналы. Мирянам и клиру оставили право формального одобрения.
А спустя 200 лет голосования стали тайными и получили название "конклав". Связано это с одной любопытной историей. В 1268-м в итальянском Витербо скончался папа Климент IV. После его смерти кардиналы никак не могли определиться с преемником. Престол оставался вакантным почти три года! Уставшие ждать горожане заперли иерархов в кафедральном соборе. И договорились: не выпускать, пока те не представят народу нового папу. Это не подействовало — ссоры и интриги продолжались. Тогда верующие пошли на крайние меры: урезали слугам божьим паек. Лишь после этого на трон единогласно возвели уроженца Пьяченцы Теобальдо Висконти, взявшего имя Григорий X.
© AP Photo / Vatican MediaКонгрегация кардиналов в Ватикане
Конгрегация кардиналов в Ватикане - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Vatican Media
Конгрегация кардиналов в Ватикане
К слову, его первым предприятием как раз стало внесение правок в порядок конклава: если по прошествии недели выборщики не смогли прийти к консенсусу, их рацион питания постепенно урезается вплоть до хлеба и воды.

Масса но

Жесткая санкция возымела успех. В последующие столетия конклавы проходили в течение нескольких дней, не более. Исключения, однако же, были — из-за вмешательства светской власти.
Не прошло и полувека с инцидента в Витербо, как история повторилась. В 1314-м противоборствующие партии никак не могли определиться с кандидатом. Точку в этом вопросе решил поставить французский король Филипп V — любезно предложил кардиналам собраться в Лионе. Монарший реверанс оценили по достоинству: почти 80 лет папский двор просидел в авиньонском пленении (довольно выгодном с политической точки зрения), а престол все это время занимали исключительно французы.
© Public domainКартина Жака Луи Давида "Коронация Наполеона"
Картина Жак-Луи Давида Коронация Наполеона - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Public domain
Картина Жака Луи Давида "Коронация Наполеона"
Немало тормозило процесс и право некоторых католических держав на вето. Суть традиции такова: кардинал, представлявший интересы того или иного государства, мог однократно заблокировать кандидата, который выбивался в лидеры.
Последний раз этой опцией воспользовался в 1903 году епископ Кракова Ян Пузына: от имени императора Австро-Венгрии обнулил явного фаворита гонки — госсекретаря Ватикана кардинала Мариано Рамполлу. Избранный папа Пий X традицию вето пресек и пригрозил тем, кто вознамерится ее возродить, отлучением от церкви.

Темные лошадки

Эта и другие меры привели к тому, что последние десять конклавов начиная с XX века в среднем длились три дня. Быстрее всех, за несколько часов, выбрали Пия XII в 1939-м. Бенедикт XVI и Франциск взошли на трон на исходе второго дня голосования. Иоанн Павел II в 1978-м ждал дольше всех — почти трое суток.
Однако интриги это не уменьшило. Каждый раз ответ на вопрос "Кто станет новым епископом Рима?" — это выстрел наугад. И вот почему…
Почти сразу после кончины предыдущего понтифика ученые и журналисты составляют неофициальные списки наиболее очевидных кандидатов — папабилей, как называют их ватиканисты. Анализируют все: возраст, послужной список, медийный образ и общественно-политическую позицию той или иной персоны. В соответствии с этими критериями формируется рейтинг. Правда, для тех, кто в тройке лидеров, это может оказаться палкой о двух концах.
© Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВатикан
Ватикан - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Владимир Астапкович
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Ватикан
В профессиональной среде давно ходит поговорка: "Кто входит на конклав папой — выходит оттуда кардиналом". Иными словами, выдвиженец от крыла консерваторов или либералов — это риск нарушить равновесие. Потому в кулуарах Ватикана стараются выбрать неангажированное лицо.
Жертвой такого подхода стал архиепископ Генуи Джузеппе Сири. С 1958 по 1978 год он крепко стоял на пьедестале выдвиженца от традиционалистов. Но каждый раз проигрывал, зачастую — неочевидному кандидату.
В 1958-м, например, тиару получил кардинал Анджело Ронкалли, ставший Иоанном XXIII. Тяжелобольной, 78-летний, он считался, как говорят, компромиссным вариантом. Но за пять лет понтификата успел наладить дипломатические отношения с СССР и открыть Второй Ватиканский собор, положивший начало кардинальным реформам церкви. А за симпатию к соцблоку получил прозвище Красный папа.
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане
Папа римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане
Двадцать лет спустя Сири в очередной раз попал в заголовки всех итальянских газет как "следующий епископ Рима". Ходили слухи, что он даже выбрал себе тронное имя. Но фортуна отвернулась: вновь проигрыш, вновь — темной лошадке. В октябре 1978-го с балкона собора Святого Петра прозвучало непривычное для итальянского уха имя архиепископа Кракова Кароля Войтылы. Иоанн Павел II — папа из коммунистической Польши — оказался последовательным антикоммунистом.

Джентльменский набор

Любопытно, что в 2025-м, как принято говорить, звезды сошлись. В списке папабилей есть центристы: кардинал-госсекретарь Пьетро Паролин, кардиналы Маттео Дзуппи и Клаудио Гуджеротти. Это люди с богатым дипломатическим опытом и привычкой не делать громких заявлений.
Есть и сторонники реформ — уроженец Ганы кардинал Питер Тарксон и выходец с Филиппин кардинал Луис Тагле. Клан консерваторов возглавляет американский кардинал Рэймонд Берк, которого за жесткую критику абортов и разводов именовали "личным врагом папы Франциска".
© AP Photo / Alessandra Tarantino/Pool Папа римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон в Ватикане, 26 июня 2018 года
Папа Римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон в Ватикане. 26 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino/Pool
Папа римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон в Ватикане, 26 июня 2018 года
Еще не начавшись, конклав 2025 года успел оскандалиться из-за спекуляций о вмешательстве в выборы политиков. Так, французские СМИ со ссылкой на источник в Ватикане писали о серии встреч президента Эммануэля Макрона с представителями ассоциации Sant'Egidio, лоббирующими кандидатуру кардинала Дзуппи. Париж, правда, опроверг эту информацию.
Лидер США пошел еще дальше. Сперва Дональд Трамп в разговоре с журналистами пошутил, что "хотел бы стать новым папой римским". А затем опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social сгенерированную ИИ картинку — на ней он в белой сутане и тиаре восседает на папском троне. Позже Трамп заявил, что не имеет никакого отношения к публикации.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
В шутке — доля правды. Ведь теоретически кардиналы могут избрать абсолютно любого человека, даже не в сане. Главное — соответствие двум критериям: мужчина и католик. Американский президент хоть и христианин, но не примыкает к какому-либо направлению.
Но по многовековой традиции выбирают среди участников конклава. Среди них — имена с постсоветского пространства. Например, служащий в Австралии 45-летний кардинал Николай Бычок — украинец по происхождению. И самый молодой участник конклава. Кто знает, может быть, он станет той самой "компромиссной фигурой".
Но говорить наверняка нельзя. Единственное, что остается, — ждать белого дыма, звона колоколов и громогласного "Habemus papam!".
Кардиналы в Ватикане - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
"Впервые за полторы тысячи лет". Ватикан готовится удивить весь мир
23 апреля, 08:00
 
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