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Чешский политик устроил дерзкую выходку на встрече с Зеленским
Чешский политик устроил дерзкую выходку на встрече с Зеленским - РИА Новости, 07.05.2025
Чешский политик устроил дерзкую выходку на встрече с Зеленским
Член делегации Чехии надел на встречу с Владимиром Зеленским носки с горящим Кремлем, сообщил журналист Ондржей Кундра в соцсети X. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:13:00+03:00
2025-05-07T13:13:00+03:00
2025-05-07T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Член делегации Чехии надел на встречу с Владимиром Зеленским носки с горящим Кремлем, сообщил журналист Ондржей Кундра в соцсети X."Это Томаш Копечный", — указал Кундра имя политика под публикацией с фотографией.Копечный занимает пост уполномоченного чешского правительства по восстановлению Украины. В понедельник на пресс-конференции по окончании переговоров с находящимся с визитом в Праге Владимиром Зеленским чешский премьер Петр Фиала сообщил, что в рамках инициативы по боеприпасам Чехия направила на Украину за четыре с небольшим месяца 2025 года около 500 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов.В конце марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что значительная часть европейских политиков сейчас заболела "русофобией в острой форме", которая вызвана преувеличением воздействия России на жизнь Европы и европейцев.
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в мире, украина, чехия, владимир зеленский, петр фиала, россия, дмитрий медведев
В мире, Украина, Чехия, Владимир Зеленский, Петр Фиала, Россия, Дмитрий Медведев
Чешский политик устроил дерзкую выходку на встрече с Зеленским
Копечный надел на встречу с Зеленским носки с горящим Кремлем