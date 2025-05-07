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Путин назвал новую мечеть в Чечне произведением искусства - РИА Новости, 07.05.2025
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Религия
 
18:29 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/chechnya-2015652799.html
Путин назвал новую мечеть в Чечне произведением искусства
Путин назвал новую мечеть в Чечне произведением искусства - РИА Новости, 07.05.2025
Путин назвал новую мечеть в Чечне произведением искусства
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым назвал новую мечеть в Чечне произведением искусства и отметил, что там служат... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:29:00+03:00
2025-05-07T18:29:00+03:00
религия
россия
грозный
владимир путин
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым назвал новую мечеть в Чечне произведением искусства и отметил, что там служат очень грамотные и современные проповедники. Глава государства в ходе поездки в Чечню в августе 2024 года посетил в Грозном новую мечеть имени пророка Исы. "Я посмотрел на эту мечеть замечательную, которую вы построили, - по Вашей инициативе она была создана. Не знаю, это просто произведение искусства. И уверен, что люди с удовольствием посещают мечеть. Я посмотрел, что за люди у вас там трудятся: служат и Господу, и людям - замечательные проповедники, очень грамотные, современные люди и такие вот духовные в полном смысле этого слова", - отметил Путин на встрече с Кадыровым в среду.
https://ria.ru/20250507/putin-2015638497.html
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россия, грозный, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Религия, Россия, Грозный, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Путин назвал новую мечеть в Чечне произведением искусства

Путин назвал новую мечеть в Чечне настоящим произведением искусства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым назвал новую мечеть в Чечне произведением искусства и отметил, что там служат очень грамотные и современные проповедники.
Глава государства в ходе поездки в Чечню в августе 2024 года посетил в Грозном новую мечеть имени пророка Исы.
"Я посмотрел на эту мечеть замечательную, которую вы построили, - по Вашей инициативе она была создана. Не знаю, это просто произведение искусства. И уверен, что люди с удовольствием посещают мечеть. Я посмотрел, что за люди у вас там трудятся: служат и Господу, и людям - замечательные проповедники, очень грамотные, современные люди и такие вот духовные в полном смысле этого слова", - отметил Путин на встрече с Кадыровым в среду.
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Путин предложил Кадырову обсудить текущие дела в Чечне
Вчера, 18:03
 
РелигияРоссияГрозныйВладимир ПутинРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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