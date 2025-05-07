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Путин оценил результаты развития Чечни - РИА Новости, 07.05.2025
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18:06 07.05.2025 (обновлено: 19:19 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/chechnya-2015639916.html
Путин оценил результаты развития Чечни
Путин оценил результаты развития Чечни - РИА Новости, 07.05.2025
Путин оценил результаты развития Чечни
Президент России Владимир Путин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона в последние годы. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:06:00+03:00
2025-05-07T19:19:00+03:00
чеченская республика (чечня)
политика
россия
владимир путин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона в последние годы. &quot;Вы, конечно, как руководитель республики можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы&quot;, — отметил глава государства.Путин предложил главе Чечни обсудить текущие дела в республике. Как подчеркнул президент, бойцы, прошедшие там подготовку, блестяще воюют в зоне специальной военной операции.Кроме того, российский лидер рассказал, что начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов ежедневно докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения, при этом часто упоминает военнослужащих, которые прошли подготовку в Чечне.Кадыров, в свою очередь, заверил, что все поставленные президентом задачи в зоне СВО выполняются с полной отдачей. По его словам, из Чечни в зону спецоперации отправились более 55 тысяч бойцов, из них свыше 20 тысяч добровольцев. Глава региона доложил российскому лидеру, что экономические показатели в Чечне выросли на 32%, промышленное производство — на 47%.
https://ria.ru/20250426/kadyrov--2013598822.html
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чеченская республика (чечня), политика, россия, владимир путин, рамзан кадыров
Чеченская республика (Чечня), Политика, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Путин оценил результаты развития Чечни

Путин заявил, что Кадыров может гордиться результатами развития Чечни

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкВид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный-Сити"
Вид на центральную мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса Грозный-Сити - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Вид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона в последние годы.
«

"Вы, конечно, как руководитель республики можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы", — отметил глава государства.

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Путин предложил главе Чечни обсудить текущие дела в республике. Как подчеркнул президент, бойцы, прошедшие там подготовку, блестяще воюют в зоне специальной военной операции.
Кроме того, российский лидер рассказал, что начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов ежедневно докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения, при этом часто упоминает военнослужащих, которые прошли подготовку в Чечне.
Кадыров, в свою очередь, заверил, что все поставленные президентом задачи в зоне СВО выполняются с полной отдачей. По его словам, из Чечни в зону спецоперации отправились более 55 тысяч бойцов, из них свыше 20 тысяч добровольцев.
Глава региона доложил российскому лидеру, что экономические показатели в Чечне выросли на 32%, промышленное производство — на 47%.
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Чеченская республика (Чечня)ПолитикаРоссияВладимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
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