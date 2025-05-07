https://ria.ru/20250507/chechnya-2015639916.html

Путин оценил результаты развития Чечни

Путин оценил результаты развития Чечни - РИА Новости, 07.05.2025

Путин оценил результаты развития Чечни

Президент России Владимир Путин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона в последние годы. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:06:00+03:00

2025-05-07T18:06:00+03:00

2025-05-07T19:19:00+03:00

чеченская республика (чечня)

политика

россия

владимир путин

рамзан кадыров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941933256_0:103:3146:1874_1920x0_80_0_0_e0445372846cd78fd47f8df65d52ee66.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона в последние годы. "Вы, конечно, как руководитель республики можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы", — отметил глава государства.Путин предложил главе Чечни обсудить текущие дела в республике. Как подчеркнул президент, бойцы, прошедшие там подготовку, блестяще воюют в зоне специальной военной операции.Кроме того, российский лидер рассказал, что начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов ежедневно докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения, при этом часто упоминает военнослужащих, которые прошли подготовку в Чечне.Кадыров, в свою очередь, заверил, что все поставленные президентом задачи в зоне СВО выполняются с полной отдачей. По его словам, из Чечни в зону спецоперации отправились более 55 тысяч бойцов, из них свыше 20 тысяч добровольцев. Глава региона доложил российскому лидеру, что экономические показатели в Чечне выросли на 32%, промышленное производство — на 47%.

https://ria.ru/20250426/kadyrov--2013598822.html

https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015540278.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чеченская республика (чечня), политика, россия, владимир путин, рамзан кадыров