Путин оценил результаты развития Чечни
Путин заявил, что Кадыров может гордиться результатами развития Чечни
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкВид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный-Сити"
Вид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона в последние годы.
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"Вы, конечно, как руководитель республики можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы", — отметил глава государства.
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Путин предложил главе Чечни обсудить текущие дела в республике. Как подчеркнул президент, бойцы, прошедшие там подготовку, блестяще воюют в зоне специальной военной операции.
Кроме того, российский лидер рассказал, что начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов ежедневно докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения, при этом часто упоминает военнослужащих, которые прошли подготовку в Чечне.
Кадыров, в свою очередь, заверил, что все поставленные президентом задачи в зоне СВО выполняются с полной отдачей. По его словам, из Чечни в зону спецоперации отправились более 55 тысяч бойцов, из них свыше 20 тысяч добровольцев.
Глава региона доложил российскому лидеру, что экономические показатели в Чечне выросли на 32%, промышленное производство — на 47%.