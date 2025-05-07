Гениальный Чайковский: 10 историй из жизни композитора
© РИА Новости / Павел Балабанов | Перейти в медиабанкРепродукция портрета композитора Петра Чайковского (1893 год) работы художника Н. Д. Кузнецова из собрания Государственной Третьяковской галереи в Москве
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Жанна Старицына. В этом году исполняется 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Великий русский композитор много путешествовал, часто писал письма близким, в которых был очень откровенен. О том, в чем он признавался, — в материале РИА Новости.
Русский композитор Петр Ильич Чайковский во Фроловском
Имел склонность к меланхолии
Чайковский болезненно реагировал на критику, постоянно сомневался в себе. "Я очень, очень одинок здесь, и если б не постоянная работа, я бы просто ударился в меланхолию. <…> В моем характере есть отчужденность, страх людей, робость, неумеренная застенчивость, недоверчивость, словом, тысяча свойств, от которых я все больше и больше становлюсь нелюдим. Представь себе, что я теперь часто и подолгу останавливаюсь на мысли о монастыре или чем-нибудь подобном", — рассказывал он в одном из писем.
© РИА Новости / Свердлов | Перейти в медиабанкИзвестный меценат, друг композитора Петра Чайковского Надежда фон Мекк
Известный меценат, друг композитора Петра Чайковского Надежда фон Мекк
Не виделся со своей покровительницей
Композитору финансово помогала Надежда фон Мекк — миллионерша, вдова крупного железнодорожного магната. Шесть тысяч рублей в год — этого хватило, чтобы бросить преподавание в Московской консерватории и целиком сосредоточиться на творчестве. Фон Мекк и Чайковский всю жизнь переписывались — отправили друг другу больше тысячи писем. Композитор доверял ей свои душевные терзания, а она его морально поддерживала. При столь близких отношениях они принципиально ни разу не виделись — если не считать случайного столкновения в парке.
© Getty Images / DEA / P. LIACIДом-музей П. И. Чайковского в Клину
© Getty Images / DEA / P. LIACI
Дом-музей П. И. Чайковского в Клину
Не имел собственного жилья
Чайковский всегда жил в гостиницах, съемном жилье или у друзей — не хотел прирастать к одному месту, да и денег на покупку дома не было. В один из приездов в Москву он остановился у композитора Антона Рубинштейна и очень переживал, что доставляет ему неудобства: "Я занимаю небольшую комнатку рядом с его спальней, <…> я несколько стесняюсь: скрипом пера боюсь мешать ему спать (нас разделяет маленькая перегородка), а между тем ужасно занят. Почти безвыходно сижу дома, и Рубинштейн, ведущий жизнь довольно рассеянную, не может надивиться моему прилежанию".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСцена из балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро" в постановке Мариинского театра. 1895 год
Сцена из балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро" в постановке Мариинского театра. 1895 год
Написал "Лебединое озеро" по заказу
Это произведение Чайковскому заказала дирекция императорских театров. Предложение было необычным — известные композиторы относились к балетам со скепсисом. Чайковский же отнесся к заданию ответственно — например, уточнял, какой продолжительности должны быть танцы. "По приглашению московской дирекции я пишу музыку к балету "Озеро лебедей". Я взялся за этот труд отчасти ради денег, в которых нуждаюсь, отчасти потому, что мне давно хотелось попробовать себя в этом роде музыки", — пояснял он.
© Getty Images / Fine Art Images/Heritage ImagesКомпозитор Петр Ильич Чайковский со своей супругой Антониной Милюковой, 1877 год
© Getty Images / Fine Art Images/Heritage Images
Композитор Петр Ильич Чайковский со своей супругой Антониной Милюковой, 1877 год
Был женат
Брак получился странным: почти сразу после свадьбы Чайковский уехал от жены, старался как можно меньше с ней видеться, но и не разводился. С Антониной Милюковой он познакомился в гостях: девушка четыре года была в него влюблена, написала ему чувственное письмо в духе Татьяны Лариной. Чайковский честно предупредил, что ответных чувств не испытывает, но на свадьбу согласен: "В один прекрасный вечер я отправился к моей будущей супруге, сказал ей откровенно, что я не люблю ее, но буду ей во всяком случае преданным и благодарным другом".
© Getty Images / Hulton ArchiveКомпозитор Петр Ильич Чайковский
© Getty Images / Hulton Archive
Композитор Петр Ильич Чайковский
Зафиксировал свой голос на фонографе
Причем на запись попала не специально заготовленная речь, а обычный разговор со знакомыми. Компанию ему составили солистка Большого театра Елизавета Лавровская, композитор Антон Рубинштейн, дирижер Василий Сафонов и пианистка Александра Губерт. Они уговаривали Рубинштейна сыграть, но тот упорно отказывался. Чайковский отчетливо произнес пару фраз, в частности, "Эта трель могла бы быть лучше!" в ответ на чье-то пение. Раритет хранится в Пушкинском доме.
© Getty Images / Heritage ImagesПетр Ильич Чайковский в Тифлисе
© Getty Images / Heritage Images
Петр Ильич Чайковский в Тифлисе
Путешествовал
Чайковский увлекался всем сразу — с удовольствием ходил в музеи, ездил в Помпеи и на Ниагарский водопад, забирался на Эйфелеву башню, делился эмоциями от Берлинского зоопарка. Огромное впечатление на него произвела добыча нефти в Балаханах.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкСкрипачка во время Международного конкурса музыкантов имени Петра Ильича Чайковского в Большом зале Московской консерватории
Скрипачка во время Международного конкурса музыкантов имени Петра Ильича Чайковского в Большом зале Московской консерватории
Выступал в Америке
В 1891-м композитора пригласили в Нью-Йорк на открытие Карнеги-холла. Под его руководством оркестр исполнил Торжественный марш, написанный к церемонии коронации Александра III. Чайковского принимали очень тепло, с вниманием к деталям — например, на обеде в его честь гостям положили бутоньерки ландышей, его любимых цветов.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРукописный экземпляр нот Шестой симфонии Петра Ильича Чайковского, 1893 год
Рукописный экземпляр нот Шестой симфонии Петра Ильича Чайковского, 1893 год
Хотел создать оперу с Чеховым
Композитор и писатель симпатизировали друг другу. Чехов посвятил Чайковскому сборник рассказов "Хмурые люди" и в одном из писем сообщил: "Вчера был у меня П. Чайковский, что мне очень польстило: во-первых, большой человек, во-вторых, я ужасно люблю его музыку, особенно "Онегина". Хотим писать либретто". Но не успели — Чехов уехал на Сахалин, а вскоре после этого Чайковский умер.
Петр Чайковский
Породил слухи о мистической смерти
Он скончался через несколько дней после премьеры Шестой симфонии — это породило мистические слухи. Композитор отмечал, что симфония должна быть программной, но "с такой программой, которая останется для всех загадкой". А еще он "много плакал" во время работы. Но вряд ли предчувствовал свою смерть. По официальной версии, Чайковский умер от холеры. Ему было 53.