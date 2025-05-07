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Гениальный Чайковский: 10 историй из жизни композитора - РИА Новости, 07.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 07.05.2025 (обновлено: 08:03 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/chaykovskiy-2015039535.html
Гениальный Чайковский: 10 историй из жизни композитора
Гениальный Чайковский: 10 историй из жизни композитора - РИА Новости, 07.05.2025
Гениальный Чайковский: 10 историй из жизни композитора
В этом году исполняется 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Великий русский композитор много путешествовал, часто писал письма близким, в которых... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:00:00+03:00
2025-05-07T08:03:00+03:00
культура
петр чайковский
культура-важное
антон рубинштейн
александр i
большой театр
музыка
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Жанна Старицына. В этом году исполняется 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Великий русский композитор много путешествовал, часто писал письма близким, в которых был очень откровенен. О том, в чем он признавался, — в материале РИА Новости.Имел склонность к меланхолииЧайковский болезненно реагировал на критику, постоянно сомневался в себе. "Я очень, очень одинок здесь, и если б не постоянная работа, я бы просто ударился в меланхолию. &lt;…&gt; В моем характере есть отчужденность, страх людей, робость, неумеренная застенчивость, недоверчивость, словом, тысяча свойств, от которых я все больше и больше становлюсь нелюдим. Представь себе, что я теперь часто и подолгу останавливаюсь на мысли о монастыре или чем-нибудь подобном", — рассказывал он в одном из писем.Не виделся со своей покровительницейКомпозитору финансово помогала Надежда фон Мекк — миллионерша, вдова крупного железнодорожного магната. Шесть тысяч рублей в год — этого хватило, чтобы бросить преподавание в Московской консерватории и целиком сосредоточиться на творчестве. Фон Мекк и Чайковский всю жизнь переписывались — отправили друг другу больше тысячи писем. Композитор доверял ей свои душевные терзания, а она его морально поддерживала. При столь близких отношениях они принципиально ни разу не виделись — если не считать случайного столкновения в парке.Не имел собственного жильяЧайковский всегда жил в гостиницах, съемном жилье или у друзей — не хотел прирастать к одному месту, да и денег на покупку дома не было. В один из приездов в Москву он остановился у композитора Антона Рубинштейна и очень переживал, что доставляет ему неудобства: "Я занимаю небольшую комнатку рядом с его спальней, &lt;…&gt; я несколько стесняюсь: скрипом пера боюсь мешать ему спать (нас разделяет маленькая перегородка), а между тем ужасно занят. Почти безвыходно сижу дома, и Рубинштейн, ведущий жизнь довольно рассеянную, не может надивиться моему прилежанию".Написал "Лебединое озеро" по заказуЭто произведение Чайковскому заказала дирекция императорских театров. Предложение было необычным — известные композиторы относились к балетам со скепсисом. Чайковский же отнесся к заданию ответственно — например, уточнял, какой продолжительности должны быть танцы. "По приглашению московской дирекции я пишу музыку к балету "Озеро лебедей". Я взялся за этот труд отчасти ради денег, в которых нуждаюсь, отчасти потому, что мне давно хотелось попробовать себя в этом роде музыки", — пояснял он.Был женатБрак получился странным: почти сразу после свадьбы Чайковский уехал от жены, старался как можно меньше с ней видеться, но и не разводился. С Антониной Милюковой он познакомился в гостях: девушка четыре года была в него влюблена, написала ему чувственное письмо в духе Татьяны Лариной. Чайковский честно предупредил, что ответных чувств не испытывает, но на свадьбу согласен: "В один прекрасный вечер я отправился к моей будущей супруге, сказал ей откровенно, что я не люблю ее, но буду ей во всяком случае преданным и благодарным другом".Зафиксировал свой голос на фонографеПричем на запись попала не специально заготовленная речь, а обычный разговор со знакомыми. Компанию ему составили солистка Большого театра Елизавета Лавровская, композитор Антон Рубинштейн, дирижер Василий Сафонов и пианистка Александра Губерт. Они уговаривали Рубинштейна сыграть, но тот упорно отказывался. Чайковский отчетливо произнес пару фраз, в частности, "Эта трель могла бы быть лучше!" в ответ на чье-то пение. Раритет хранится в Пушкинском доме.ПутешествовалЧайковский увлекался всем сразу — с удовольствием ходил в музеи, ездил в Помпеи и на Ниагарский водопад, забирался на Эйфелеву башню, делился эмоциями от Берлинского зоопарка. Огромное впечатление на него произвела добыча нефти в Балаханах.Выступал в АмерикеВ 1891-м композитора пригласили в Нью-Йорк на открытие Карнеги-холла. Под его руководством оркестр исполнил Торжественный марш, написанный к церемонии коронации Александра III. Чайковского принимали очень тепло, с вниманием к деталям — например, на обеде в его честь гостям положили бутоньерки ландышей, его любимых цветов.Хотел создать оперу с ЧеховымКомпозитор и писатель симпатизировали друг другу. Чехов посвятил Чайковскому сборник рассказов "Хмурые люди" и в одном из писем сообщил: "Вчера был у меня П. Чайковский, что мне очень польстило: во-первых, большой человек, во-вторых, я ужасно люблю его музыку, особенно "Онегина". Хотим писать либретто". Но не успели — Чехов уехал на Сахалин, а вскоре после этого Чайковский умер.Породил слухи о мистической смертиОн скончался через несколько дней после премьеры Шестой симфонии — это породило мистические слухи. Композитор отмечал, что симфония должна быть программной, но "с такой программой, которая останется для всех загадкой". А еще он "много плакал" во время работы. Но вряд ли предчувствовал свою смерть. По официальной версии, Чайковский умер от холеры. Ему было 53.
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петр чайковский, культура-важное, антон рубинштейн, александр i, большой театр, музыка
Культура, Петр Чайковский, Культура-Важное, Антон Рубинштейн, Александр I, Большой театр, Музыка

Гениальный Чайковский: 10 историй из жизни композитора

© РИА Новости / Павел Балабанов | Перейти в медиабанкРепродукция портрета композитора Петра Чайковского (1893 год) работы художника Н. Д. Кузнецова из собрания Государственной Третьяковской галереи в Москве
Репродукция портрета композитора Петра Чайковского (1893 год) работы художника Н. Д. Кузнецова из собрания Государственной Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Павел Балабанов
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Жанна Старицына. В этом году исполняется 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Великий русский композитор много путешествовал, часто писал письма близким, в которых был очень откровенен. О том, в чем он признавался, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРусский композитор Петр Ильич Чайковский во Фроловском
Русский композитор Петр Ильич Чайковский во Фроловском - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости
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Русский композитор Петр Ильич Чайковский во Фроловском

Имел склонность к меланхолии

Чайковский болезненно реагировал на критику, постоянно сомневался в себе. "Я очень, очень одинок здесь, и если б не постоянная работа, я бы просто ударился в меланхолию. <…> В моем характере есть отчужденность, страх людей, робость, неумеренная застенчивость, недоверчивость, словом, тысяча свойств, от которых я все больше и больше становлюсь нелюдим. Представь себе, что я теперь часто и подолгу останавливаюсь на мысли о монастыре или чем-нибудь подобном", — рассказывал он в одном из писем.
© РИА Новости / Свердлов | Перейти в медиабанкИзвестный меценат, друг композитора Петра Чайковского Надежда фон Мекк
Известный меценат, друг композитора Петра Чайковского Надежда фон Мекк - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Свердлов
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Известный меценат, друг композитора Петра Чайковского Надежда фон Мекк

Не виделся со своей покровительницей

Композитору финансово помогала Надежда фон Мекк — миллионерша, вдова крупного железнодорожного магната. Шесть тысяч рублей в год — этого хватило, чтобы бросить преподавание в Московской консерватории и целиком сосредоточиться на творчестве. Фон Мекк и Чайковский всю жизнь переписывались — отправили друг другу больше тысячи писем. Композитор доверял ей свои душевные терзания, а она его морально поддерживала. При столь близких отношениях они принципиально ни разу не виделись — если не считать случайного столкновения в парке.
© Getty Images / DEA / P. LIACIДом-музей П. И. Чайковского в Клину
Дом-музей П. И. Чайковского в Клину - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Getty Images / DEA / P. LIACI
Дом-музей П. И. Чайковского в Клину

Не имел собственного жилья

Чайковский всегда жил в гостиницах, съемном жилье или у друзей — не хотел прирастать к одному месту, да и денег на покупку дома не было. В один из приездов в Москву он остановился у композитора Антона Рубинштейна и очень переживал, что доставляет ему неудобства: "Я занимаю небольшую комнатку рядом с его спальней, <…> я несколько стесняюсь: скрипом пера боюсь мешать ему спать (нас разделяет маленькая перегородка), а между тем ужасно занят. Почти безвыходно сижу дома, и Рубинштейн, ведущий жизнь довольно рассеянную, не может надивиться моему прилежанию".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСцена из балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро" в постановке Мариинского театра. 1895 год
Сцена из балета П. И. Чайковского Лебединое озеро в постановке Мариинского театра. 1895 год - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости
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Сцена из балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро" в постановке Мариинского театра. 1895 год

Написал "Лебединое озеро" по заказу

Это произведение Чайковскому заказала дирекция императорских театров. Предложение было необычным — известные композиторы относились к балетам со скепсисом. Чайковский же отнесся к заданию ответственно — например, уточнял, какой продолжительности должны быть танцы. "По приглашению московской дирекции я пишу музыку к балету "Озеро лебедей". Я взялся за этот труд отчасти ради денег, в которых нуждаюсь, отчасти потому, что мне давно хотелось попробовать себя в этом роде музыки", — пояснял он.
© Getty Images / Fine Art Images/Heritage ImagesКомпозитор Петр Ильич Чайковский со своей супругой Антониной Милюковой, 1877 год
Композитор Петр Ильич Чайковский со своей супругой Антониной Милюковой, 1877 год - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Getty Images / Fine Art Images/Heritage Images
Композитор Петр Ильич Чайковский со своей супругой Антониной Милюковой, 1877 год

Был женат

Брак получился странным: почти сразу после свадьбы Чайковский уехал от жены, старался как можно меньше с ней видеться, но и не разводился. С Антониной Милюковой он познакомился в гостях: девушка четыре года была в него влюблена, написала ему чувственное письмо в духе Татьяны Лариной. Чайковский честно предупредил, что ответных чувств не испытывает, но на свадьбу согласен: "В один прекрасный вечер я отправился к моей будущей супруге, сказал ей откровенно, что я не люблю ее, но буду ей во всяком случае преданным и благодарным другом".
© Getty Images / Hulton ArchiveКомпозитор Петр Ильич Чайковский
Композитор Петр Ильич Чайковский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Getty Images / Hulton Archive
Композитор Петр Ильич Чайковский

Зафиксировал свой голос на фонографе

Причем на запись попала не специально заготовленная речь, а обычный разговор со знакомыми. Компанию ему составили солистка Большого театра Елизавета Лавровская, композитор Антон Рубинштейн, дирижер Василий Сафонов и пианистка Александра Губерт. Они уговаривали Рубинштейна сыграть, но тот упорно отказывался. Чайковский отчетливо произнес пару фраз, в частности, "Эта трель могла бы быть лучше!" в ответ на чье-то пение. Раритет хранится в Пушкинском доме.
© Getty Images / Heritage ImagesПетр Ильич Чайковский в Тифлисе
Петр Ильич Чайковский в Тифлисе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Getty Images / Heritage Images
Петр Ильич Чайковский в Тифлисе

Путешествовал

Чайковский увлекался всем сразу — с удовольствием ходил в музеи, ездил в Помпеи и на Ниагарский водопад, забирался на Эйфелеву башню, делился эмоциями от Берлинского зоопарка. Огромное впечатление на него произвела добыча нефти в Балаханах.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкСкрипачка во время Международного конкурса музыкантов имени Петра Ильича Чайковского в Большом зале Московской консерватории
Скрипачка во время Международного конкурса музыкантов имени Петра Ильича Чайковского в Большом зале Московской консерватории - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Скрипачка во время Международного конкурса музыкантов имени Петра Ильича Чайковского в Большом зале Московской консерватории

Выступал в Америке

В 1891-м композитора пригласили в Нью-Йорк на открытие Карнеги-холла. Под его руководством оркестр исполнил Торжественный марш, написанный к церемонии коронации Александра III. Чайковского принимали очень тепло, с вниманием к деталям — например, на обеде в его честь гостям положили бутоньерки ландышей, его любимых цветов.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРукописный экземпляр нот Шестой симфонии Петра Ильича Чайковского, 1893 год
Рукописный экземпляр нот Шестой симфонии Петра Ильича Чайковского, 1893 год - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости
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Рукописный экземпляр нот Шестой симфонии Петра Ильича Чайковского, 1893 год

Хотел создать оперу с Чеховым

Композитор и писатель симпатизировали друг другу. Чехов посвятил Чайковскому сборник рассказов "Хмурые люди" и в одном из писем сообщил: "Вчера был у меня П. Чайковский, что мне очень польстило: во-первых, большой человек, во-вторых, я ужасно люблю его музыку, особенно "Онегина". Хотим писать либретто". Но не успели — Чехов уехал на Сахалин, а вскоре после этого Чайковский умер.
© РИА Новости / Хоменко | Перейти в медиабанкПетр Чайковский
Петр Чайковский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Хоменко
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Петр Чайковский

Породил слухи о мистической смерти

Он скончался через несколько дней после премьеры Шестой симфонии — это породило мистические слухи. Композитор отмечал, что симфония должна быть программной, но "с такой программой, которая останется для всех загадкой". А еще он "много плакал" во время работы. Но вряд ли предчувствовал свою смерть. По официальной версии, Чайковский умер от холеры. Ему было 53.
Картина Купальщица на предварительном показе выставки Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Пышные красавицы и русские гулянья: чем удивит большая выставка Кустодиева
30 апреля, 08:00
 
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