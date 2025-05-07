https://ria.ru/20250507/buenos-ayres-2015436735.html

В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы

В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2025

В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы

Концерт в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел в Буэнос-Айресе, в нем приняли участие аргентинцы, россияне, армяне и белорусы, передает... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T06:21:00+03:00

2025-05-07T06:21:00+03:00

2025-05-07T06:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

аргентина

владимир путин

дмитрий феоктистов

буэнос-айрес (город)

80-летие победы в великой отечественной войне

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - РИА Новости. Концерт в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел в Буэнос-Айресе, в нем приняли участие аргентинцы, россияне, армяне и белорусы, передает корреспондент РИА Новости. Зал, вмещающий более тысячи человек, был полон. Зрители часто аплодировали стоя. Представители различных диаспор и аргентинцы исполнили песни и романсы военных лет, свои традиционные танцы. На концерте присутствовала Мария Кадар - единственный проживающий в Аргентине ветеран войны. Посол РФ передал ей поздравления с Днем Победы от президента РФ Владимира Путина. Специально для концерта видеообращения записали участники СВО. "Великая Отечественная война для нас продолжалась без малого четыре года, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и унесла жизни почти 27 миллионов граждан СССР. Беда ворвалась в жизнь буквально каждого советского человека. Те, кто не ушел на фронт, ковали победу в тылу, обеспечивали армию всем необходимым. В России нет семьи, которая бы не испытала горечь невосполнимой потери. Поэтому в нашей стране 9 мая называют праздником со слезами на глазах", - сказал в преддверии концерта посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Он отметил, что главный долг перед поколением победителей нацизма - "не допустить его возрождения, как и распространения любых форм расизма, национальной и религиозной нетерпимости, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий".

https://ria.ru/20250507/indoneziya-2015431546.html

https://ria.ru/20250507/zorge-2015431387.html

россия

аргентина

буэнос-айрес (город)

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россия, аргентина, владимир путин, дмитрий феоктистов, буэнос-айрес (город), 80-летие победы в великой отечественной войне