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В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы
В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2025
В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы
Концерт в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел в Буэнос-Айресе, в нем приняли участие аргентинцы, россияне, армяне и белорусы, передает... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T06:21:00+03:00
2025-05-07T06:21:00+03:00
2025-05-07T06:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
аргентина
владимир путин
дмитрий феоктистов
буэнос-айрес (город)
80-летие победы в великой отечественной войне
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - РИА Новости. Концерт в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел в Буэнос-Айресе, в нем приняли участие аргентинцы, россияне, армяне и белорусы, передает корреспондент РИА Новости. Зал, вмещающий более тысячи человек, был полон. Зрители часто аплодировали стоя. Представители различных диаспор и аргентинцы исполнили песни и романсы военных лет, свои традиционные танцы. На концерте присутствовала Мария Кадар - единственный проживающий в Аргентине ветеран войны. Посол РФ передал ей поздравления с Днем Победы от президента РФ Владимира Путина. Специально для концерта видеообращения записали участники СВО. "Великая Отечественная война для нас продолжалась без малого четыре года, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и унесла жизни почти 27 миллионов граждан СССР. Беда ворвалась в жизнь буквально каждого советского человека. Те, кто не ушел на фронт, ковали победу в тылу, обеспечивали армию всем необходимым. В России нет семьи, которая бы не испытала горечь невосполнимой потери. Поэтому в нашей стране 9 мая называют праздником со слезами на глазах", - сказал в преддверии концерта посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Он отметил, что главный долг перед поколением победителей нацизма - "не допустить его возрождения, как и распространения любых форм расизма, национальной и религиозной нетерпимости, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий".
https://ria.ru/20250507/indoneziya-2015431546.html
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россия, аргентина, владимир путин, дмитрий феоктистов, буэнос-айрес (город), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Аргентина, Владимир Путин, Дмитрий Феоктистов, Буэнос-Айрес (город), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы
В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы в ВОВ