https://ria.ru/20250507/bryansk-2015469900.html

ВСУ нанесли 66 ударов по населенным пунктам в Брянской области

ВСУ нанесли 66 ударов по населенным пунктам в Брянской области - РИА Новости, 07.05.2025

ВСУ нанесли 66 ударов по населенным пунктам в Брянской области

Киевский режим совершил 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов Брянской области за минувшие сутки, сообщил в среду губернатор региона Александр... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:33:00+03:00

2025-05-07T10:33:00+03:00

2025-05-07T10:37:00+03:00

брянская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ТУЛА, 7 мая – РИА Новости. Киевский режим совершил 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов Брянской области за минувшие сутки, сообщил в среду губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ продолжают наносить варварские удары по нашему приграничью. За прошедшие сутки киевский режим... совершил 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов. На местах работают оперативные и экстренные службы, и комиссии по оценке ущерба", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250507/udar-2015462804.html

брянская область

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Варвара Скокшина

брянская область, вооруженные силы украины, происшествия