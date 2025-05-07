https://ria.ru/20250507/bryansk-2015469900.html
ВСУ нанесли 66 ударов по населенным пунктам в Брянской области
ВСУ нанесли 66 ударов по населенным пунктам в Брянской области - РИА Новости, 07.05.2025
ВСУ нанесли 66 ударов по населенным пунктам в Брянской области
Киевский режим совершил 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов Брянской области за минувшие сутки, сообщил в среду губернатор региона Александр... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:33:00+03:00
2025-05-07T10:33:00+03:00
2025-05-07T10:37:00+03:00
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ТУЛА, 7 мая – РИА Новости. Киевский режим совершил 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов Брянской области за минувшие сутки, сообщил в среду губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ продолжают наносить варварские удары по нашему приграничью. За прошедшие сутки киевский режим... совершил 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов. На местах работают оперативные и экстренные службы, и комиссии по оценке ущерба", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250507/udar-2015462804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, происшествия
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли 66 ударов по населенным пунктам в Брянской области
ВСУ нанесли 66 ударов по приграничным населенным пунктам в Брянской области