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В Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей - РИА Новости, 07.05.2025
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08:50 07.05.2025 (обновлено: 08:56 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/bryansk-2015447092.html
В Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей
В Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей - РИА Новости, 07.05.2025
В Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей
В Брянской области со вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:50:00+03:00
2025-05-07T08:56:00+03:00
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Брянской области со вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету. В отражении мощнейшей атаки были задействованы подразделения ПВО министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда "БАРС-Брянск", - говорится в сообщении.
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брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
В Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей

В Брянской области с вечера сбили более 140 воздушных целей, включая ракету

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Брянской области со вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету. В отражении мощнейшей атаки были задействованы подразделения ПВО министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда "БАРС-Брянск", - говорится в сообщении.
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