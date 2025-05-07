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В Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей
В Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей - РИА Новости, 07.05.2025
В Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей
В Брянской области со вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:50:00+03:00
2025-05-07T08:50:00+03:00
2025-05-07T08:56:00+03:00
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Брянской области со вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету. В отражении мощнейшей атаки были задействованы подразделения ПВО министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда "БАРС-Брянск", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
В Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей
В Брянской области с вечера сбили более 140 воздушных целей, включая ракету