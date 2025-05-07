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В Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей

В Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей - РИА Новости, 07.05.2025

В Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей

В Брянской области со вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:50:00+03:00

2025-05-07T08:50:00+03:00

2025-05-07T08:56:00+03:00

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Брянской области со вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету. В отражении мощнейшей атаки были задействованы подразделения ПВО министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда "БАРС-Брянск", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250506/bespilotnik-2015369051.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, происшествия