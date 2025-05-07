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В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена в Липецкой области днём в среду, спустя 39 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:29:00+03:00
2025-05-07T16:29:00+03:00
2025-05-07T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Липецкой области днём в среду, спустя 39 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. Угрозу атаки БПЛА ввели в 13.57. Она длилась 39 минут, её отменили в 14.36 мск. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - сообщил Артамонов. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется сигнал воздушной опасности. Режим воздушной опасности был введён в Липецкой области во вторник, в 18.47 мск
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происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА спустя 39 минут