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В Липецкой области объявили об угрозе атаки БПЛА

В Липецкой области объявили об угрозе атаки БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025

В Липецкой области объявили об угрозе атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА введена в Липецкой области днём в среду, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:57:00+03:00

2025-05-07T14:57:00+03:00

2025-05-07T14:57:00+03:00

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липецкая область

игорь артамонов

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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Липецкой области днём в среду, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. Режим воздушной опасности был введён в Липецкой области во вторник в 18:47 мск. Ракетную опасность ввели в среду в 9:52 мск. Она длилась 28 минут, её отменили в 10:20 мск. Угрозу атаки БПЛА ввели в 13:57 мск. "Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области", - сообщил Артамонов.

https://ria.ru/20250507/opasnost-2015452097.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, происшествия