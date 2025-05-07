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Минтранс призвал принять меры из-за долгих ожиданий на борту самолета - РИА Новости, 07.05.2025
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16:38 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/bort-2015599125.html
Минтранс призвал принять меры из-за долгих ожиданий на борту самолета
Минтранс призвал принять меры из-за долгих ожиданий на борту самолета - РИА Новости, 07.05.2025
Минтранс призвал принять меры из-за долгих ожиданий на борту самолета
Перевозчики и аэропорты должны принять меры по решению ситуаций с длительным ожиданием на борту самолета в ожидании открытия аэропорта, сообщил заместитель... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:38:00+03:00
2025-05-07T16:38:00+03:00
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Перевозчики и аэропорты должны принять меры по решению ситуаций с длительным ожиданием на борту самолета в ожидании открытия аэропорта, сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин. Ранее в среду Потешкин провел заседание координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники. Поводом стали возникающие временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов (в первую очередь московского региона), сбои в расписании российских и иностранных авиакомпаний. "Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров... Длительное ожидание на борту воздушного судна в ожидании открытия аэропорта недопустимо. Перевозчики и аэропорты должны принять меры по оперативному решению таких ситуаций", - сообщил Потешкин. Также авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано адекватно подходить к тарифной политике, проверить наличие необходимых ресурсов для работы в случае возникновения сбойных ситуаций, усилить и зарезервировать дополнительный персонал для включения в работу в максимально сжатые сроки, корректно сформировать резерв воздушных судов, проверить работу колл-центров и заблаговременно информировать пассажиров об изменениях в выполнении рейсов.
https://ria.ru/20250507/rosaviatsiya-2015443597.html
https://ria.ru/20250507/aeroporty-2015568733.html
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс призвал принять меры из-за долгих ожиданий на борту самолета

Потешкин призвал принять меры по решению ситуации с ожиданием на борту самолета

© Pixabay / StockSnapНа борту самолета
На борту самолета - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Pixabay / StockSnap
На борту самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Перевозчики и аэропорты должны принять меры по решению ситуаций с длительным ожиданием на борту самолета в ожидании открытия аэропорта, сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин.
Ранее в среду Потешкин провел заседание координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники. Поводом стали возникающие временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов (в первую очередь московского региона), сбои в расписании российских и иностранных авиакомпаний.
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"Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров... Длительное ожидание на борту воздушного судна в ожидании открытия аэропорта недопустимо. Перевозчики и аэропорты должны принять меры по оперативному решению таких ситуаций", - сообщил Потешкин.
Также авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано адекватно подходить к тарифной политике, проверить наличие необходимых ресурсов для работы в случае возникновения сбойных ситуаций, усилить и зарезервировать дополнительный персонал для включения в работу в максимально сжатые сроки, корректно сформировать резерв воздушных судов, проверить работу колл-центров и заблаговременно информировать пассажиров об изменениях в выполнении рейсов.
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РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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