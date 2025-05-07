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В США заявили, что в мае выпустят новейшую ядерную бомбу
В США заявили, что в мае выпустят новейшую ядерную бомбу - РИА Новости, 07.05.2025
В США заявили, что в мае выпустят новейшую ядерную бомбу
Национальное управление ядерной безопасности США в мае ожидает получения первых образцов термоядерной бомбы B61-13, заявила исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:56:00+03:00
2025-05-07T23:56:00+03:00
2025-05-07T23:56:00+03:00
в мире
сша
b-21 (стратегический бомбардировщик)
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Национальное управление ядерной безопасности США в мае ожидает получения первых образцов термоядерной бомбы B61-13, заявила исполняющий обязанности главы структуры Тереса Роббинс. "Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце", - заявила Роббинс на слушаниях в конгрессе США. Создание "нового варианта ядерной бомбы свободного падения B-61" было одобрено в конце 2023 года, завершить работы планировалось весной 2026 года. B61-13 планируется снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996394866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, b-21 (стратегический бомбардировщик)
В мире, США, B-21 (стратегический бомбардировщик)
В США заявили, что в мае выпустят новейшую ядерную бомбу
В США в мае ожидают получения первых образцов термоядерной бомбы B61-13