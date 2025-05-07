https://ria.ru/20250507/bomba-2015712862.html

В США заявили, что в мае выпустят новейшую ядерную бомбу

В США заявили, что в мае выпустят новейшую ядерную бомбу - РИА Новости, 07.05.2025

В США заявили, что в мае выпустят новейшую ядерную бомбу

Национальное управление ядерной безопасности США в мае ожидает получения первых образцов термоядерной бомбы B61-13, заявила исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:56:00+03:00

2025-05-07T23:56:00+03:00

2025-05-07T23:56:00+03:00

в мире

сша

b-21 (стратегический бомбардировщик)

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Национальное управление ядерной безопасности США в мае ожидает получения первых образцов термоядерной бомбы B61-13, заявила исполняющий обязанности главы структуры Тереса Роббинс. "Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце", - заявила Роббинс на слушаниях в конгрессе США. Создание "нового варианта ядерной бомбы свободного падения B-61" было одобрено в конце 2023 года, завершить работы планировалось весной 2026 года. B61-13 планируется снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21.

https://ria.ru/20250130/ssha-1996394866.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, b-21 (стратегический бомбардировщик)