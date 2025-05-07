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В США заявили, что в мае выпустят новейшую ядерную бомбу - РИА Новости, 07.05.2025
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23:56 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/bomba-2015712862.html
В США заявили, что в мае выпустят новейшую ядерную бомбу
В США заявили, что в мае выпустят новейшую ядерную бомбу - РИА Новости, 07.05.2025
В США заявили, что в мае выпустят новейшую ядерную бомбу
Национальное управление ядерной безопасности США в мае ожидает получения первых образцов термоядерной бомбы B61-13, заявила исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:56:00+03:00
2025-05-07T23:56:00+03:00
в мире
сша
b-21 (стратегический бомбардировщик)
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Национальное управление ядерной безопасности США в мае ожидает получения первых образцов термоядерной бомбы B61-13, заявила исполняющий обязанности главы структуры Тереса Роббинс. "Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце", - заявила Роббинс на слушаниях в конгрессе США. Создание "нового варианта ядерной бомбы свободного падения B-61" было одобрено в конце 2023 года, завершить работы планировалось весной 2026 года. B61-13 планируется снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21.
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сша
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в мире, сша, b-21 (стратегический бомбардировщик)
В мире, США, B-21 (стратегический бомбардировщик)
В США заявили, что в мае выпустят новейшую ядерную бомбу

В США в мае ожидают получения первых образцов термоядерной бомбы B61-13

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Национальное управление ядерной безопасности США в мае ожидает получения первых образцов термоядерной бомбы B61-13, заявила исполняющий обязанности главы структуры Тереса Роббинс.
«
"Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце", - заявила Роббинс на слушаниях в конгрессе США.
Создание "нового варианта ядерной бомбы свободного падения B-61" было одобрено в конце 2023 года, завершить работы планировалось весной 2026 года. B61-13 планируется снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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В миреСШАB-21 (стратегический бомбардировщик)
 
 
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