https://ria.ru/20250507/boets-2015474746.html

Боец "Ахмата" рассказал, какое оружие ВСУ использовали в Курской области

Боец "Ахмата" рассказал, какое оружие ВСУ использовали в Курской области - РИА Новости, 07.05.2025

Боец "Ахмата" рассказал, какое оружие ВСУ использовали в Курской области

Украинские войска использовали вооружение и боеприпасы в основном стран НАТО при атаках в Курской области, сообщил РИА Новости боец группы командира "Аида"... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:49:00+03:00

2025-05-07T10:49:00+03:00

2025-05-07T10:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска использовали вооружение и боеприпасы в основном стран НАТО при атаках в Курской области, сообщил РИА Новости боец группы командира "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Гром". "Ну все, что было у них советского, мы все выбили давно, осталось только импортное вооружение натовское. По применению могу сказать, что наше вооружение гораздо интереснее и более функциональное", - сказал "Гром", демонстрируя брошенное ВСУ при отступлении вооружение и боеприпасы. Он уточнил, что ВСУ после прорыва российских сил стремительно отступали, оставляя вооружение и технику стран НАТО. "Там было очень много всего, бросали все: и шведские, и польские РПГ валялись, и даже всем известный Javelin (управляемая ракета – ред.) был тоже в наличии", - рассказал боец "Ахмата". Он уточнил, что часть затрофеенного вооружения сейчас используется против ВСУ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь. Российские военные помогают местным органам власти Курской области, полностью освобожденной от ВСУ, восстанавливать мирную жизнь, сообщило ранее Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.

https://ria.ru/20250430/gornal-2014242844.html

https://ria.ru/20250429/gornal-2014140086.html

https://ria.ru/20240811/tekhnika-1965556642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, следственный комитет россии (ск рф)