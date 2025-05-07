https://ria.ru/20250507/big-2015685056.html

Член президиума БиГ от сербов приедет в Москву на парад Победы

Член президиума БиГ от сербов приедет в Москву на парад Победы - РИА Новости, 07.05.2025

Член президиума БиГ от сербов приедет в Москву на парад Победы

Член президиума Боснии и Герцеговины (коллективного главы БиГ) от сербов Желька Цвиянович и председатель парламента Республики Сербской БиГ Ненад Стевандич... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:37:00+03:00

2025-05-07T20:37:00+03:00

2025-05-07T20:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

босния и герцеговина

республика сербская

кайя каллас

милорад додик

евросоюз

80-летие победы в великой отечественной войне

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БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (коллективного главы БиГ) от сербов Желька Цвиянович и председатель парламента Республики Сербской БиГ Ненад Стевандич будут в Москве 9 мая на праздновании 80-летия Победы, заявил президент РС БиГ Милорад Додик. "Еду в Москву на День Победы над фашизмом. Хотим представлять Республику Сербскую. Там будет и председатель Народной Скупщины РС Ненад Стевандич и сербский член, председательствующий в президиуме БиГ, Желька Цвиянович, которая прибудет из Нью-Йорка. Нас там будет заметно", - заявил Додик в эфире Радио и телевидения РС. Президент РС БиГ в середине апреля заявил, что не боится главу дипломатии ЕС Каю Каллас и поедет на празднование 80-летия Победы в Москву. Ранее Каллас заявила, что ЕС довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".

https://ria.ru/20250507/moskva-2015668978.html

https://ria.ru/20250507/braziliya-2015647238.html

москва

босния и герцеговина

республика сербская

россия

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москва, босния и герцеговина, республика сербская, кайя каллас, милорад додик, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия