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Бессент в Швейцарии встретится с представителем Китая
Бессент в Швейцарии встретится с представителем Китая - РИА Новости, 07.05.2025
Бессент в Швейцарии встретится с представителем Китая
Министр финансов США Скотт Бессент в ходе предстоящего визита в Швейцарию 8 мая проведет встречу с представителем по экономическим делам Китая, говорится в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T01:24:00+03:00
2025-05-07T01:24:00+03:00
2025-05-07T01:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в ходе предстоящего визита в Швейцарию 8 мая проведет встречу с представителем по экономическим делам Китая, говорится в заявлении американского минфина. "Во время своего визита в Швейцарию госсекретарь Бессент также встретится с ведущим представителем Китайской Народной Республики (КНР) по экономическим вопросам", - указано в сообщении. Отмечается, что Бессент отправится в Швейцарию 8 мая.
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в мире, швейцария, сша, китай, скотт бессент
В мире, Швейцария, США, Китай, Скотт Бессент
Бессент в Швейцарии встретится с представителем Китая
Минфин США: Бессент в Швейцарии встретится с представителем Китая