https://ria.ru/20250507/bessent-2015418737.html

Бессент в Швейцарии встретится с представителем Китая

Бессент в Швейцарии встретится с представителем Китая - РИА Новости, 07.05.2025

Бессент в Швейцарии встретится с представителем Китая

Министр финансов США Скотт Бессент в ходе предстоящего визита в Швейцарию 8 мая проведет встречу с представителем по экономическим делам Китая, говорится в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T01:24:00+03:00

2025-05-07T01:24:00+03:00

2025-05-07T01:24:00+03:00

в мире

швейцария

сша

китай

скотт бессент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004868291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a2dd762d91956663f0362996953bdd1.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в ходе предстоящего визита в Швейцарию 8 мая проведет встречу с представителем по экономическим делам Китая, говорится в заявлении американского минфина. "Во время своего визита в Швейцарию госсекретарь Бессент также встретится с ведущим представителем Китайской Народной Республики (КНР) по экономическим вопросам", - указано в сообщении. Отмечается, что Бессент отправится в Швейцарию 8 мая.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009670393.html

швейцария

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швейцария, сша, китай, скотт бессент