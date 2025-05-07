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Бессент в Швейцарии встретится с представителем Китая - РИА Новости, 07.05.2025
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01:24 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/bessent-2015418737.html
Бессент в Швейцарии встретится с представителем Китая
Бессент в Швейцарии встретится с представителем Китая - РИА Новости, 07.05.2025
Бессент в Швейцарии встретится с представителем Китая
Министр финансов США Скотт Бессент в ходе предстоящего визита в Швейцарию 8 мая проведет встречу с представителем по экономическим делам Китая, говорится в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T01:24:00+03:00
2025-05-07T01:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в ходе предстоящего визита в Швейцарию 8 мая проведет встречу с представителем по экономическим делам Китая, говорится в заявлении американского минфина. "Во время своего визита в Швейцарию госсекретарь Бессент также встретится с ведущим представителем Китайской Народной Республики (КНР) по экономическим вопросам", - указано в сообщении. Отмечается, что Бессент отправится в Швейцарию 8 мая.
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в мире, швейцария, сша, китай, скотт бессент
В мире, Швейцария, США, Китай, Скотт Бессент
Бессент в Швейцарии встретится с представителем Китая

Минфин США: Бессент в Швейцарии встретится с представителем Китая

© AP Photo / Evan VucciСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в ходе предстоящего визита в Швейцарию 8 мая проведет встречу с представителем по экономическим делам Китая, говорится в заявлении американского минфина.
"Во время своего визита в Швейцарию госсекретарь Бессент также встретится с ведущим представителем Китайской Народной Республики (КНР) по экономическим вопросам", - указано в сообщении.
Отмечается, что Бессент отправится в Швейцарию 8 мая.
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В миреШвейцарияСШАКитайСкотт Бессент
 
 
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