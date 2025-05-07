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Средства ПВО за сутки уничтожили 524 беспилотника - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:54 07.05.2025 (обновлено: 17:36 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/bespilotniki-2015556419.html
Средства ПВО за сутки уничтожили 524 беспилотника
Средства ПВО за сутки уничтожили 524 беспилотника - РИА Новости, 07.05.2025
Средства ПВО за сутки уничтожили 524 беспилотника
За минувшие сутки силы ПВО сбили более 500 украинских дронов и пять ракет "Нептун", следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:54:00+03:00
2025-05-07T17:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. За минувшие сутки силы ПВО сбили более 500 украинских дронов и пять ракет "Нептун", следует из сводки Минобороны."Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в военном ведомстве.В то же время оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 149 районах, поразив места запуска дронов, инфраструктуру военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.По информации Минобороны, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности российских группировок составили примерно 1550 солдат, четыре танка, 26 боевых бронемашин и десятки единиц другой техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Средства ПВО за сутки уничтожили 524 беспилотника

Российские системы ПВО за сутки сбили 524 украинских беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. За минувшие сутки силы ПВО сбили более 500 украинских дронов и пять ракет "Нептун", следует из сводки Минобороны.
«
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в военном ведомстве.
В то же время оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 149 районах, поразив места запуска дронов, инфраструктуру военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
По информации Минобороны, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности российских группировок составили примерно 1550 солдат, четыре танка, 26 боевых бронемашин и десятки единиц другой техники.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
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