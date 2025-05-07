https://ria.ru/20250507/bespilotniki-2015556419.html
Средства ПВО за сутки уничтожили 524 беспилотника
Средства ПВО за сутки уничтожили 524 беспилотника - РИА Новости, 07.05.2025
Средства ПВО за сутки уничтожили 524 беспилотника
За минувшие сутки силы ПВО сбили более 500 украинских дронов и пять ракет "Нептун", следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:54:00+03:00
2025-05-07T14:54:00+03:00
2025-05-07T17:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340910_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_e47bc872c3181daa0e1a5e021617804d.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. За минувшие сутки силы ПВО сбили более 500 украинских дронов и пять ракет "Нептун", следует из сводки Минобороны."Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в военном ведомстве.В то же время оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 149 районах, поразив места запуска дронов, инфраструктуру военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.По информации Минобороны, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности российских группировок составили примерно 1550 солдат, четыре танка, 26 боевых бронемашин и десятки единиц другой техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340910_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_d42f4f3e3d5b5f2dc093d1619ede3fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Средства ПВО за сутки уничтожили 524 беспилотника
Российские системы ПВО за сутки сбили 524 украинских беспилотника