https://ria.ru/20250507/bespilotniki-2015556419.html

Средства ПВО за сутки уничтожили 524 беспилотника

Средства ПВО за сутки уничтожили 524 беспилотника - РИА Новости, 07.05.2025

Средства ПВО за сутки уничтожили 524 беспилотника

За минувшие сутки силы ПВО сбили более 500 украинских дронов и пять ракет "Нептун", следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:54:00+03:00

2025-05-07T14:54:00+03:00

2025-05-07T17:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. За минувшие сутки силы ПВО сбили более 500 украинских дронов и пять ракет "Нептун", следует из сводки Минобороны."Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в военном ведомстве.В то же время оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 149 районах, поразив места запуска дронов, инфраструктуру военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.По информации Минобороны, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности российских группировок составили примерно 1550 солдат, четыре танка, 26 боевых бронемашин и десятки единиц другой техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники