https://ria.ru/20250507/bespilotniki-2015420995.html

В Смоленской области сбили БПЛА

В Смоленской области сбили БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025

В Смоленской области сбили БПЛА

БПЛА сбит в Рославльском округе Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T01:53:00+03:00

2025-05-07T01:53:00+03:00

2025-05-07T01:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

смоленская область

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. БПЛА сбит в Рославльском округе Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. "Уважаемые смоляне! Украинская сторона с использованием беспилотных летательных аппаратов вновь предприняла попытку совершить атаку на Смоленскую область. Средствами РЭБ министерства обороны РФ сбит вражеский БПЛА над территорией Рославльского округа. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что на место падения летательного аппарата направлены экстренные и оперативные службы.

https://ria.ru/20250507/ataka-2015419879.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)