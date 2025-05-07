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В Смоленской области сбили БПЛА
В Смоленской области сбили БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025
В Смоленской области сбили БПЛА
БПЛА сбит в Рославльском округе Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T01:53:00+03:00
2025-05-07T01:53:00+03:00
2025-05-07T01:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. БПЛА сбит в Рославльском округе Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. "Уважаемые смоляне! Украинская сторона с использованием беспилотных летательных аппаратов вновь предприняла попытку совершить атаку на Смоленскую область. Средствами РЭБ министерства обороны РФ сбит вражеский БПЛА над территорией Рославльского округа. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что на место падения летательного аппарата направлены экстренные и оперативные службы.
https://ria.ru/20250507/ataka-2015419879.html
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происшествия, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Смоленской области сбили БПЛА
Анохин: в Смоленской области сбили БПЛА