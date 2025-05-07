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В Вологодской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:59 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/bespilotnik-2015713228.html
В Вологодской области сбили украинский беспилотник
В Вологодской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.05.2025
В Вологодской области сбили украинский беспилотник
Силы ПВО сбили один беспилотник самолетного типа в Череповецком районе Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:59:00+03:00
2025-05-07T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
череповецкий район
вологодская область
георгий филимонов
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили один беспилотник самолетного типа в Череповецком районе Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Ранее глава региона сообщал о двух сбитых беспилотниках самолетного типа в Череповецком районе Вологодской области. "По уточнённым данным, в Череповецком районе уничтожен один БПЛА. Специалисты работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
череповецкий район
вологодская область
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череповецкий район, вологодская область, георгий филимонов, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Череповецкий район, Вологодская область, Георгий Филимонов, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Вологодской области сбили украинский беспилотник

Филимонов: ПВО сбила один беспилотник в Череповецком районе Вологодской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитная ракетная система ПВО
Зенитная ракетная система ПВО - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитная ракетная система ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили один беспилотник самолетного типа в Череповецком районе Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Ранее глава региона сообщал о двух сбитых беспилотниках самолетного типа в Череповецком районе Вологодской области.
«
"По уточнённым данным, в Череповецком районе уничтожен один БПЛА. Специалисты работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧереповецкий районВологодская областьГеоргий ФилимоновПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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