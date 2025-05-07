https://ria.ru/20250507/bespilotnik-2015713228.html

В Вологодской области сбили украинский беспилотник

В Вологодской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.05.2025

В Вологодской области сбили украинский беспилотник

Силы ПВО сбили один беспилотник самолетного типа в Череповецком районе Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:59:00+03:00

2025-05-07T23:59:00+03:00

2025-05-07T23:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

череповецкий район

вологодская область

георгий филимонов

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили один беспилотник самолетного типа в Череповецком районе Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Ранее глава региона сообщал о двух сбитых беспилотниках самолетного типа в Череповецком районе Вологодской области. "По уточнённым данным, в Череповецком районе уничтожен один БПЛА. Специалисты работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

череповецкий район

вологодская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

череповецкий район, вологодская область, георгий филимонов, происшествия, украина, вооруженные силы украины