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В Вологодской области сбили украинский беспилотник
В Вологодской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.05.2025
В Вологодской области сбили украинский беспилотник
Силы ПВО сбили один беспилотник самолетного типа в Череповецком районе Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:59:00+03:00
2025-05-07T23:59:00+03:00
2025-05-07T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
череповецкий район
вологодская область
георгий филимонов
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили один беспилотник самолетного типа в Череповецком районе Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Ранее глава региона сообщал о двух сбитых беспилотниках самолетного типа в Череповецком районе Вологодской области. "По уточнённым данным, в Череповецком районе уничтожен один БПЛА. Специалисты работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Вологодской области сбили украинский беспилотник
Филимонов: ПВО сбила один беспилотник в Череповецком районе Вологодской области