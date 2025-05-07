https://ria.ru/20250507/bespilotnik-2015695089.html
Во Владимирской области упал беспилотник
Во Владимирской области упал беспилотник - РИА Новости, 07.05.2025
Во Владимирской области упал беспилотник
БПЛА упал в Александровском районе Владимирской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:37:00+03:00
2025-05-07T21:37:00+03:00
2025-05-07T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
александровский район
владимирская область
александр авдеев (дипломат)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. БПЛА упал в Александровском районе Владимирской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев. "️В Александровском районе упал БПЛА. Пострадавших нет. Частично пострадал забор из сетки-рабицы и поленница. Режим беспилотной опасности над Владимирской областью сохраняется. Призываю жителей проявить бдительность", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
александровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александровский район, владимирская область, александр авдеев (дипломат)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александровский район, Владимирская область, Александр Авдеев (дипломат)
Во Владимирской области упал беспилотник
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