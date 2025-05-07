https://ria.ru/20250507/bespilotnik-2015695089.html

Во Владимирской области упал беспилотник

Во Владимирской области упал беспилотник - РИА Новости, 07.05.2025

Во Владимирской области упал беспилотник

БПЛА упал в Александровском районе Владимирской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:37:00+03:00

2025-05-07T21:37:00+03:00

2025-05-07T21:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

александровский район

владимирская область

александр авдеев (дипломат)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. БПЛА упал в Александровском районе Владимирской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев. "️В Александровском районе упал БПЛА. Пострадавших нет. Частично пострадал забор из сетки-рабицы и поленница. Режим беспилотной опасности над Владимирской областью сохраняется. Призываю жителей проявить бдительность", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

александровский район

владимирская область

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Наталья Макарова

происшествия, александровский район, владимирская область, александр авдеев (дипломат)