https://ria.ru/20250507/bespilotnik-2015683688.html
В Нижегородской области около частных домов упал беспилотник
В Нижегородской области около частных домов упал беспилотник - РИА Новости, 07.05.2025
В Нижегородской области около частных домов упал беспилотник
Беспилотник упал возле частных домов в Нижегородской области, есть незначительные повреждения, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:29:00+03:00
2025-05-07T20:29:00+03:00
2025-05-07T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
нижегородская область
глеб никитин
украина
вооруженные силы украины
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Беспилотник упал возле частных домов в Нижегородской области, есть незначительные повреждения, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Системы защиты отразили атаку вражеских БПЛА в Кулебакском округе. Беспилотник упал неподалеку от частных домов, есть незначительные повреждения имущества,", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Он добавил, что местные власти на месте уже проводят осмотр.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, глеб никитин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижегородская область, Глеб Никитин, Украина, Вооруженные силы Украины
В Нижегородской области около частных домов упал беспилотник
Никитин: в Нижегородской области около частных домов упал дрон, есть повреждения