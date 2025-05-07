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В Нижегородской области около частных домов упал беспилотник - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:29 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/bespilotnik-2015683688.html
В Нижегородской области около частных домов упал беспилотник
В Нижегородской области около частных домов упал беспилотник - РИА Новости, 07.05.2025
В Нижегородской области около частных домов упал беспилотник
Беспилотник упал возле частных домов в Нижегородской области, есть незначительные повреждения, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:29:00+03:00
2025-05-07T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
нижегородская область
глеб никитин
украина
вооруженные силы украины
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Беспилотник упал возле частных домов в Нижегородской области, есть незначительные повреждения, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Системы защиты отразили атаку вражеских БПЛА в Кулебакском округе. Беспилотник упал неподалеку от частных домов, есть незначительные повреждения имущества,", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Он добавил, что местные власти на месте уже проводят осмотр.
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, глеб никитин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижегородская область, Глеб Никитин, Украина, Вооруженные силы Украины
В Нижегородской области около частных домов упал беспилотник

Никитин: в Нижегородской области около частных домов упал дрон, есть повреждения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Беспилотник упал возле частных домов в Нижегородской области, есть незначительные повреждения, сообщил глава региона Глеб Никитин.
«
"Системы защиты отразили атаку вражеских БПЛА в Кулебакском округе. Беспилотник упал неподалеку от частных домов, есть незначительные повреждения имущества,", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что местные власти на месте уже проводят осмотр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижегородская областьГлеб НикитинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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