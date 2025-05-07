https://ria.ru/20250507/bespilotnik-2015683688.html

В Нижегородской области около частных домов упал беспилотник

В Нижегородской области около частных домов упал беспилотник - РИА Новости, 07.05.2025

В Нижегородской области около частных домов упал беспилотник

Беспилотник упал возле частных домов в Нижегородской области, есть незначительные повреждения, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:29:00+03:00

2025-05-07T20:29:00+03:00

2025-05-07T20:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

нижегородская область

глеб никитин

украина

вооруженные силы украины

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Беспилотник упал возле частных домов в Нижегородской области, есть незначительные повреждения, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Системы защиты отразили атаку вражеских БПЛА в Кулебакском округе. Беспилотник упал неподалеку от частных домов, есть незначительные повреждения имущества,", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Он добавил, что местные власти на месте уже проводят осмотр.

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

нижегородская область

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Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, глеб никитин, украина, вооруженные силы украины