https://ria.ru/20250507/belousov-2015711522.html
Белоусов ответил на вопрос, в чем будет принимать парад Победы
Белоусов ответил на вопрос, в чем будет принимать парад Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Белоусов ответил на вопрос, в чем будет принимать парад Победы
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на вопрос о том, будет ли он принимать парад Победы в Москве в форме или в штатском, предложил дождаться мероприятия. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:45:00+03:00
2025-05-07T23:45:00+03:00
2025-05-07T23:45:00+03:00
россия
москва
андрей белоусов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на вопрос о том, будет ли он принимать парад Победы в Москве в форме или в штатском, предложил дождаться мероприятия. "Увидите", - ответил Белоусов на соответствующий вопрос журналистов. Министр обороны РФ Белоусов в этом году впервые будет принимать парад Победы на Красной площади в Москве.
https://ria.ru/20250414/oreshnik-2011075902.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, андрей белоусов, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Москва, Андрей Белоусов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Белоусов ответил на вопрос, в чем будет принимать парад Победы
Белоусов ответил на вопрос, в чем будет принимать парад: в форме или в штатском