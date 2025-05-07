https://ria.ru/20250507/belousov-2015711522.html

Белоусов ответил на вопрос, в чем будет принимать парад Победы

Белоусов ответил на вопрос, в чем будет принимать парад Победы - РИА Новости, 07.05.2025

Белоусов ответил на вопрос, в чем будет принимать парад Победы

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на вопрос о том, будет ли он принимать парад Победы в Москве в форме или в штатском, предложил дождаться мероприятия. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:45:00+03:00

2025-05-07T23:45:00+03:00

2025-05-07T23:45:00+03:00

россия

москва

андрей белоусов

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на вопрос о том, будет ли он принимать парад Победы в Москве в форме или в штатском, предложил дождаться мероприятия. "Увидите", - ответил Белоусов на соответствующий вопрос журналистов. Министр обороны РФ Белоусов в этом году впервые будет принимать парад Победы на Красной площади в Москве.

https://ria.ru/20250414/oreshnik-2011075902.html

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Наталья Макарова

россия, москва, андрей белоусов, 80-летие победы в великой отечественной войне