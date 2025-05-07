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Белоусов ответил на вопрос, в чем будет принимать парад Победы - РИА Новости, 07.05.2025
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23:45 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/belousov-2015711522.html
Белоусов ответил на вопрос, в чем будет принимать парад Победы
Белоусов ответил на вопрос, в чем будет принимать парад Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Белоусов ответил на вопрос, в чем будет принимать парад Победы
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на вопрос о том, будет ли он принимать парад Победы в Москве в форме или в штатском, предложил дождаться мероприятия. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:45:00+03:00
2025-05-07T23:45:00+03:00
россия
москва
андрей белоусов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на вопрос о том, будет ли он принимать парад Победы в Москве в форме или в штатском, предложил дождаться мероприятия. "Увидите", - ответил Белоусов на соответствующий вопрос журналистов. Министр обороны РФ Белоусов в этом году впервые будет принимать парад Победы на Красной площади в Москве.
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россия, москва, андрей белоусов, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Москва, Андрей Белоусов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Белоусов ответил на вопрос, в чем будет принимать парад Победы

Белоусов ответил на вопрос, в чем будет принимать парад: в форме или в штатском

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на вопрос о том, будет ли он принимать парад Победы в Москве в форме или в штатском, предложил дождаться мероприятия.
«
"Увидите", - ответил Белоусов на соответствующий вопрос журналистов.
Министр обороны РФ Белоусов в этом году впервые будет принимать парад Победы на Красной площади в Москве.
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РоссияМоскваАндрей Белоусов80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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