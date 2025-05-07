https://ria.ru/20250507/belousov-2015674934.html
Белоусов поблагодарил Ануа за участие в торжествах в честь 80-летия Победы
Белоусов поблагодарил Ануа за участие в торжествах в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Белоусов поблагодарил Ануа за участие в торжествах в честь 80-летия Победы
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров в Москве поблагодарил абхазского коллегу Владимира Ануа за участие в торжественных мероприятиях по случаю... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:53:00+03:00
2025-05-07T19:53:00+03:00
2025-05-07T19:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
абхазия
москва
андрей белоусов
владимир ануа
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров в Москве поблагодарил абхазского коллегу Владимира Ануа за участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы, сообщило Минобороны РФ. "Андрей Белоусов поблагодарил своего абхазского коллегу за участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении ведомства. "Знаем, как высоко чтут подвиг абхазского народа, который внес большой вклад в разгром нацистской Германии", - сказал глава Минобороны России. В свою очередь министр обороны Абхазии генерал-полковник Владимир Ануа отметил, что "министерство обороны Абхазии высоко ценит ваш личный вклад, министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил России в укрепление обороноспособности Республики Абхазии, повышение способностей наших вооруженных сил к совместным действиям с 7-й российской военной базой по обеспечению военной безопасности Абхазии и России в Закавказье". Отмечается, что по итогам переговоров стороны подписали межправительственное соглашение о создании российской общеобразовательной школы на территории 7-й военной базы в Республике Абхазия.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, абхазия, москва, андрей белоусов, владимир ануа, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Абхазия, Москва, Андрей Белоусов, Владимир Ануа, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Белоусов поблагодарил Ануа за участие в торжествах в честь 80-летия Победы
Белоусов поблагодарил абхазского коллегу за участие в праздновании Дня Победы