https://ria.ru/20250507/belousov-2015610538.html

Белоусов оценил военно-техническое сотрудничество с Конго

Белоусов оценил военно-техническое сотрудничество с Конго - РИА Новости, 07.05.2025

Белоусов оценил военно-техническое сотрудничество с Конго

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на переговорах с министром национальной обороны Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо заявил, что военное и... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:08:00+03:00

2025-05-07T17:08:00+03:00

2025-05-07T17:08:00+03:00

россия

андрей белоусов

демократическая республика конго

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на переговорах с министром национальной обороны Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо заявил, что военное и военно-техническое взаимодействие является локомотивом сотрудничества двух стран, сообщили в Минобороны РФ. "Ценим традиционно дружественный характер отношений между нашими странами... При этом наши связи в военной и военно-технической сфере во многом являются локомотивом двустороннего сотрудничества", – приводит ведомство слова Белоусова. Он подчеркнул, что между Россией и Конго сформирована полноценная договорно-правовая база взаимодействия. Белоусов также поблагодарил своего коллегу за участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Монджо выразил благодарность за возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Конго. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления дальнейшего взаимодействия между оборонными ведомствами, рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html

https://ria.ru/20250502/kongo-2014696650.html

россия

демократическая республика конго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, андрей белоусов, демократическая республика конго