https://ria.ru/20250507/belousov-2015610538.html
Белоусов оценил военно-техническое сотрудничество с Конго
Белоусов оценил военно-техническое сотрудничество с Конго - РИА Новости, 07.05.2025
Белоусов оценил военно-техническое сотрудничество с Конго
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на переговорах с министром национальной обороны Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо заявил, что военное и... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:08:00+03:00
2025-05-07T17:08:00+03:00
2025-05-07T17:08:00+03:00
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андрей белоусов
демократическая республика конго
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на переговорах с министром национальной обороны Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо заявил, что военное и военно-техническое взаимодействие является локомотивом сотрудничества двух стран, сообщили в Минобороны РФ. "Ценим традиционно дружественный характер отношений между нашими странами... При этом наши связи в военной и военно-технической сфере во многом являются локомотивом двустороннего сотрудничества", – приводит ведомство слова Белоусова. Он подчеркнул, что между Россией и Конго сформирована полноценная договорно-правовая база взаимодействия. Белоусов также поблагодарил своего коллегу за участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Монджо выразил благодарность за возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Конго. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления дальнейшего взаимодействия между оборонными ведомствами, рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html
https://ria.ru/20250502/kongo-2014696650.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов, демократическая республика конго
Россия, Андрей Белоусов, Демократическая Республика Конго
Белоусов оценил военно-техническое сотрудничество с Конго
Белоусов: военные связи России и Конго являются локомотивом сотрудничества