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В подполье рассказали о массовом бегстве ВСУ со своих позиций
В подполье рассказали о массовом бегстве ВСУ со своих позиций - РИА Новости, 07.05.2025
В подполье рассказали о массовом бегстве ВСУ со своих позиций
Мобилизованные в развернутую в районе Купянска Харьковской области 116-ю бригаду территориальной обороны Украины массово покидают свои позиции в связи с... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:16:00+03:00
2025-05-07T22:16:00+03:00
2025-05-07T22:16:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мобилизованные в развернутую в районе Купянска Харьковской области 116-ю бригаду территориальной обороны Украины массово покидают свои позиции в связи с "бездарным командованием", отсутствием боекомплекта и обеспечения, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Среди военнослужащих 116-й бригады территориальной обороны Украины прогрессирует недовольство властями и процветает дезертирство. Мобилизованные в это подразделение украинцы массово покидают свои позиции, объясняя это бездарным командованием, отсутствием провианта и боекомплекта. По словам недовольных, Киев использует 116-ю бригаду ТРО в качестве пушечного мяса", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что военнослужащие бригады открыто призывают других украинских мобилизованных следовать их примеру и публично объясняют гражданским, что настоящий их враг находится не в Москве, а в Киеве и в Брюсселе.
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В подполье рассказали о массовом бегстве ВСУ со своих позиций
Военные 116-й бригады территориальной обороны Украины массово покидают позиции