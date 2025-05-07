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В подполье рассказали о массовом бегстве ВСУ со своих позиций - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/begstvo-2015699975.html
В подполье рассказали о массовом бегстве ВСУ со своих позиций
В подполье рассказали о массовом бегстве ВСУ со своих позиций - РИА Новости, 07.05.2025
В подполье рассказали о массовом бегстве ВСУ со своих позиций
Мобилизованные в развернутую в районе Купянска Харьковской области 116-ю бригаду территориальной обороны Украины массово покидают свои позиции в связи с... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:16:00+03:00
2025-05-07T22:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мобилизованные в развернутую в районе Купянска Харьковской области 116-ю бригаду территориальной обороны Украины массово покидают свои позиции в связи с "бездарным командованием", отсутствием боекомплекта и обеспечения, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Среди военнослужащих 116-й бригады территориальной обороны Украины прогрессирует недовольство властями и процветает дезертирство. Мобилизованные в это подразделение украинцы массово покидают свои позиции, объясняя это бездарным командованием, отсутствием провианта и боекомплекта. По словам недовольных, Киев использует 116-ю бригаду ТРО в качестве пушечного мяса", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что военнослужащие бригады открыто призывают других украинских мобилизованных следовать их примеру и публично объясняют гражданским, что настоящий их враг находится не в Москве, а в Киеве и в Брюсселе.
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украина, киев, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В подполье рассказали о массовом бегстве ВСУ со своих позиций

Военные 116-й бригады территориальной обороны Украины массово покидают позиции

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мобилизованные в развернутую в районе Купянска Харьковской области 116-ю бригаду территориальной обороны Украины массово покидают свои позиции в связи с "бездарным командованием", отсутствием боекомплекта и обеспечения, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Среди военнослужащих 116-й бригады территориальной обороны Украины прогрессирует недовольство властями и процветает дезертирство. Мобилизованные в это подразделение украинцы массово покидают свои позиции, объясняя это бездарным командованием, отсутствием провианта и боекомплекта. По словам недовольных, Киев использует 116-ю бригаду ТРО в качестве пушечного мяса", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что военнослужащие бригады открыто призывают других украинских мобилизованных следовать их примеру и публично объясняют гражданским, что настоящий их враг находится не в Москве, а в Киеве и в Брюсселе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Военные ВСУ грозят дезертирством из-за отсутствия оружия, сообщило подполье
Вчера, 22:09
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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