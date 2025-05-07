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В Чикаго прошел автопробег в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:01 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/avtoprobeg-2015689016.html
В Чикаго прошел автопробег в честь 80-летия Победы
В Чикаго прошел автопробег в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 07.05.2025
В Чикаго прошел автопробег в честь 80-летия Победы
Многие жители Чикаго с воодушевлением приветствовали автопробег, который представители местной русскоязычной общины устроили в честь 80-летия победы в Великой... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:01:00+03:00
2025-05-07T21:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Многие жители Чикаго с воодушевлением приветствовали автопробег, который представители местной русскоязычной общины устроили в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, рассказали РИА Новости организаторы проекта Аделия Муслимова и Алена Торопова. "Американцы очень приветливо встречали нас, махали нам руками, снимали на телефоны. У нас из машин звучали песни военных лет. Все получилось настолько празднично, что мы даже не ожидали", - сказали организаторы. По их словам, местные власти, хотя и дали разрешение лишь в последний момент, также отнеслись к акции очень благосклонно. В частности, полиция позволила установить на автомобилях флаги и разрешила, чтобы из открытых окон звучали песни военных лет. В пробеге участвовали около 50 человек, которые в воскресенье на 15 машинах проехали по центру Чикаго. Организаторы признались, что не ожидали, что акция продлится почти час. "В Чикаго очень сложное движение, поэтому такой автопробег здесь прошел впервые. Мы так хорошо проехали. Когда мы приехали на конечную точку, пошёл дождь, но народ ещё потанцевал под дождём от счастья", - сказали Алена и Аделия. Кроме того, 3 мая члены русскоязычной общины провели концерт, в ходе которого вручили ветеранам присланные посольством России в Вашингтоне памятные медали "80 лет Великой Победы". По словам организаторов, по состоянию здоровья многие не смогли прийти, но одна блокадница приехала даже из другого штата. Наряду с этим, 10 мая будет устроен большой пикник в честь юбилея. "Чикаго с размахом отмечает День Победы. Мы очень ценим этот праздник", - сказали организаторы.
https://ria.ru/20250504/ssha-2014824380.html
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Автопробег в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Чикаго
Многие жители Чикаго с воодушевлением приветствовали автопробег, который представители местной русскоязычной общины устроили в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом РИА Новости рассказали организаторы проекта Аделия Муслимова и Алена Торопова. Махали нам руками, снимали на телефоны. У нас из машин звучали песни военных лет. Все получилось настолько празднично, что мы даже не ожидали.
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в мире, чикаго, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, сша
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Чикаго, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, США
В Чикаго прошел автопробег в честь 80-летия Победы

Жители Чикаго с воодушевлением встретили автопробег в честь 80-летия Победы

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Многие жители Чикаго с воодушевлением приветствовали автопробег, который представители местной русскоязычной общины устроили в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, рассказали РИА Новости организаторы проекта Аделия Муслимова и Алена Торопова.
«
"Американцы очень приветливо встречали нас, махали нам руками, снимали на телефоны. У нас из машин звучали песни военных лет. Все получилось настолько празднично, что мы даже не ожидали", - сказали организаторы.
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По их словам, местные власти, хотя и дали разрешение лишь в последний момент, также отнеслись к акции очень благосклонно. В частности, полиция позволила установить на автомобилях флаги и разрешила, чтобы из открытых окон звучали песни военных лет.
В пробеге участвовали около 50 человек, которые в воскресенье на 15 машинах проехали по центру Чикаго. Организаторы признались, что не ожидали, что акция продлится почти час.
«
"В Чикаго очень сложное движение, поэтому такой автопробег здесь прошел впервые. Мы так хорошо проехали. Когда мы приехали на конечную точку, пошёл дождь, но народ ещё потанцевал под дождём от счастья", - сказали Алена и Аделия.
Кроме того, 3 мая члены русскоязычной общины провели концерт, в ходе которого вручили ветеранам присланные посольством России в Вашингтоне памятные медали "80 лет Великой Победы". По словам организаторов, по состоянию здоровья многие не смогли прийти, но одна блокадница приехала даже из другого штата.
Наряду с этим, 10 мая будет устроен большой пикник в честь юбилея. "Чикаго с размахом отмечает День Победы. Мы очень ценим этот праздник", - сказали организаторы.
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