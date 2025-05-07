https://ria.ru/20250507/avtoprobeg-2015689016.html

В Чикаго прошел автопробег в честь 80-летия Победы

В Чикаго прошел автопробег в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 07.05.2025

В Чикаго прошел автопробег в честь 80-летия Победы

Многие жители Чикаго с воодушевлением приветствовали автопробег, который представители местной русскоязычной общины устроили в честь 80-летия победы в Великой... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:01:00+03:00

2025-05-07T21:01:00+03:00

2025-05-07T21:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

чикаго

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015688241_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18a63346d3871b8797463c4f763a2e9f.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Многие жители Чикаго с воодушевлением приветствовали автопробег, который представители местной русскоязычной общины устроили в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, рассказали РИА Новости организаторы проекта Аделия Муслимова и Алена Торопова. "Американцы очень приветливо встречали нас, махали нам руками, снимали на телефоны. У нас из машин звучали песни военных лет. Все получилось настолько празднично, что мы даже не ожидали", - сказали организаторы. По их словам, местные власти, хотя и дали разрешение лишь в последний момент, также отнеслись к акции очень благосклонно. В частности, полиция позволила установить на автомобилях флаги и разрешила, чтобы из открытых окон звучали песни военных лет. В пробеге участвовали около 50 человек, которые в воскресенье на 15 машинах проехали по центру Чикаго. Организаторы признались, что не ожидали, что акция продлится почти час. "В Чикаго очень сложное движение, поэтому такой автопробег здесь прошел впервые. Мы так хорошо проехали. Когда мы приехали на конечную точку, пошёл дождь, но народ ещё потанцевал под дождём от счастья", - сказали Алена и Аделия. Кроме того, 3 мая члены русскоязычной общины провели концерт, в ходе которого вручили ветеранам присланные посольством России в Вашингтоне памятные медали "80 лет Великой Победы". По словам организаторов, по состоянию здоровья многие не смогли прийти, но одна блокадница приехала даже из другого штата. Наряду с этим, 10 мая будет устроен большой пикник в честь юбилея. "Чикаго с размахом отмечает День Победы. Мы очень ценим этот праздник", - сказали организаторы.

https://ria.ru/20250504/ssha-2014824380.html

https://ria.ru/20250504/ssha-2014825580.html

чикаго

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автопробег в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Чикаго Многие жители Чикаго с воодушевлением приветствовали автопробег, который представители местной русскоязычной общины устроили в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом РИА Новости рассказали организаторы проекта Аделия Муслимова и Алена Торопова. Махали нам руками, снимали на телефоны. У нас из машин звучали песни военных лет. Все получилось настолько празднично, что мы даже не ожидали. 2025-05-07T21:01 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чикаго, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, сша