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"Уральские авиалинии" предложили пассажирам изменить дату вылета - РИА Новости, 07.05.2025
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10:58 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/avialinii-2015473037.html
"Уральские авиалинии" предложили пассажирам изменить дату вылета
"Уральские авиалинии" предложили пассажирам изменить дату вылета - РИА Новости, 07.05.2025
"Уральские авиалинии" предложили пассажирам изменить дату вылета
Авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с ограничениями в ряде аэропортов РФ открывают для пассажиров рейсов, назначенных на ближайшие дни, возможность... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:58:00+03:00
2025-05-07T10:58:00+03:00
россия
москва
казань
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с ограничениями в ряде аэропортов РФ открывают для пассажиров рейсов, назначенных на ближайшие дни, возможность изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат, сообщает пресс-служба перевозчика. Росавиация ранее информировала о введении временных ограничений на полеты в аэропортах Москвы, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода. "В связи с экстраординарной ситуацией мы открываем для пассажиров таких рейсов возможность изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат", - говорится в сообщении. Ранее компания сообщила, что почти 8,5 тысяч пассажиров авиакомпании ожидают вылета как в Москву, так и из неё в различных городах России и за рубежом. В настоящее время отменены 18 рейсов, на "запасных" аэродромах сейчас находятся девять самолётов, задержано около 40 рейсов.
https://ria.ru/20250507/sochi-2015465663.html
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россия, москва, казань, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Москва, Казань, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
"Уральские авиалинии" предложили пассажирам изменить дату вылета

Пассажиры "Уральских авиалиний" смогут изменить дату вылета или вернуть билеты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с ограничениями в ряде аэропортов РФ открывают для пассажиров рейсов, назначенных на ближайшие дни, возможность изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат, сообщает пресс-служба перевозчика.
Росавиация ранее информировала о введении временных ограничений на полеты в аэропортах Москвы, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода.
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"В связи с экстраординарной ситуацией мы открываем для пассажиров таких рейсов возможность изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат", - говорится в сообщении.
Ранее компания сообщила, что почти 8,5 тысяч пассажиров авиакомпании ожидают вылета как в Москву, так и из неё в различных городах России и за рубежом. В настоящее время отменены 18 рейсов, на "запасных" аэродромах сейчас находятся девять самолётов, задержано около 40 рейсов.
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РоссияМоскваКазаньУральские авиалинииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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