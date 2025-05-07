https://ria.ru/20250507/avialinii-2015473037.html

"Уральские авиалинии" предложили пассажирам изменить дату вылета

"Уральские авиалинии" предложили пассажирам изменить дату вылета - РИА Новости, 07.05.2025

"Уральские авиалинии" предложили пассажирам изменить дату вылета

Авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с ограничениями в ряде аэропортов РФ открывают для пассажиров рейсов, назначенных на ближайшие дни, возможность... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:58:00+03:00

2025-05-07T10:58:00+03:00

2025-05-07T10:58:00+03:00

россия

москва

казань

уральские авиалинии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986839508_0:84:2489:1484_1920x0_80_0_0_ea03089c4d4b004eec0c46c49f5586c5.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с ограничениями в ряде аэропортов РФ открывают для пассажиров рейсов, назначенных на ближайшие дни, возможность изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат, сообщает пресс-служба перевозчика. Росавиация ранее информировала о введении временных ограничений на полеты в аэропортах Москвы, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода. "В связи с экстраординарной ситуацией мы открываем для пассажиров таких рейсов возможность изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат", - говорится в сообщении. Ранее компания сообщила, что почти 8,5 тысяч пассажиров авиакомпании ожидают вылета как в Москву, так и из неё в различных городах России и за рубежом. В настоящее время отменены 18 рейсов, на "запасных" аэродромах сейчас находятся девять самолётов, задержано около 40 рейсов.

https://ria.ru/20250507/sochi-2015465663.html

https://ria.ru/20250507/novgorod-2015450847.html

россия

москва

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, казань, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)