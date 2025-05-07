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Асфальт обновили на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
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12:39 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/asfalt-2015510066.html
Асфальт обновили на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве
Асфальт обновили на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
Асфальт обновили на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства заменили почти 650 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, сообщил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:39:00+03:00
2025-05-07T12:39:00+03:00
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кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменили почти 650 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выполнены работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на двух ключевых городских магистралях - Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. В общей сложности заменили около 650 тысяч "квадратов" асфальта, в работах были задействованы 2,3 тысячи сотрудников дорожных служб и 1,8 тысячи единиц специализированной техники", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что причины замены дорожного покрытия - износ верхнего слоя и образовавшаяся из-за интенсивного движения колейность, которая могла негативно повлиять на дорожную безопасность. "Работы проводились в несколько этапов: выполнили фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем уложили новое асфальтобетонное полотно и нанесли более 25 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Ремонт проводили преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения автотранспорта", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
https://realty.ria.ru/20250507/profilaktika-2015460985.html
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кутузовский проспект, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Кутузовский проспект, Москва, Петр Бирюков
Асфальт обновили на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве

Бирюков: на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве обновили асфальт

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКутузовский проспект в Москве
Кутузовский проспект в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменили почти 650 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнены работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на двух ключевых городских магистралях - Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. В общей сложности заменили около 650 тысяч "квадратов" асфальта, в работах были задействованы 2,3 тысячи сотрудников дорожных служб и 1,8 тысячи единиц специализированной техники", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что причины замены дорожного покрытия - износ верхнего слоя и образовавшаяся из-за интенсивного движения колейность, которая могла негативно повлиять на дорожную безопасность.
"Работы проводились в несколько этапов: выполнили фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем уложили новое асфальтобетонное полотно и нанесли более 25 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Ремонт проводили преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения автотранспорта", - рассказал заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
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