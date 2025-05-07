https://ria.ru/20250507/asfalt-2015510066.html
Асфальт обновили на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве
Асфальт обновили на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
Асфальт обновили на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства заменили почти 650 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, сообщил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:39:00+03:00
2025-05-07T12:39:00+03:00
2025-05-07T12:39:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
кутузовский проспект
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147247/57/1472475732_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_d3a96145f9076843eaaec14162f23f09.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменили почти 650 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выполнены работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на двух ключевых городских магистралях - Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. В общей сложности заменили около 650 тысяч "квадратов" асфальта, в работах были задействованы 2,3 тысячи сотрудников дорожных служб и 1,8 тысячи единиц специализированной техники", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что причины замены дорожного покрытия - износ верхнего слоя и образовавшаяся из-за интенсивного движения колейность, которая могла негативно повлиять на дорожную безопасность. "Работы проводились в несколько этапов: выполнили фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем уложили новое асфальтобетонное полотно и нанесли более 25 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Ремонт проводили преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения автотранспорта", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
https://realty.ria.ru/20250507/profilaktika-2015460985.html
https://ria.ru/20250506/biryukov-2015296456.html
кутузовский проспект
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147247/57/1472475732_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_1e1dcfe89529cb9a4ec8603e3f40166d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кутузовский проспект, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Кутузовский проспект, Москва, Петр Бирюков
Асфальт обновили на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве
Бирюков: на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве обновили асфальт
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменили почти 650 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнены работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на двух ключевых городских магистралях - Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. В общей сложности заменили около 650 тысяч "квадратов" асфальта, в работах были задействованы 2,3 тысячи сотрудников дорожных служб и 1,8 тысячи единиц специализированной техники", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что причины замены дорожного покрытия - износ верхнего слоя и образовавшаяся из-за интенсивного движения колейность, которая могла негативно повлиять на дорожную безопасность.
"Работы проводились в несколько этапов: выполнили фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем уложили новое асфальтобетонное полотно и нанесли более 25 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Ремонт проводили преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения автотранспорта", - рассказал заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.