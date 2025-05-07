https://ria.ru/20250507/altaj-2015521230.html

На Алтае возбудили дело из-за отказа КПК "Резерв" выдать деньги вкладчикам

На Алтае возбудили дело из-за отказа КПК "Резерв" выдать деньги вкладчикам - РИА Новости, 07.05.2025

На Алтае возбудили дело из-за отказа КПК "Резерв" выдать деньги вкладчикам

Уголовное дело о хищении в особо крупном размере возбуждено из-за отказа кредитного кооператива "Резерв" в Рубцовске выдать деньги вкладчикам, сообщила... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:39:00+03:00

2025-05-07T13:39:00+03:00

2025-05-07T13:39:00+03:00

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БАРНАУЛ, 7 мая – РИА Новости. Уголовное дело о хищении в особо крупном размере возбуждено из-за отказа кредитного кооператива "Резерв" в Рубцовске выдать деньги вкладчикам, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. "5 мая 2025 года в прокуратуру города Рубцовска поступили обращения граждан об отказе КПК (кредитный потребительский кооператив - ред.) "Резерв" выдать денежные средства, внесенные в качестве вкладов. Прокурор Алтайского края поручил территориальному прокурору встретиться с гражданами, сообщить о принимаемых надзорным ведомством мерах по защите их прав. По постановлению прокурора города Рубцовска следственным отделом МВД возбуждено уголовное дело в связи с хищением денежных средств пайщиков КПК "Резерв" в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Проверкой установлено, что должностные лица кооператива с 2016 года заключали с гражданами договоры о привлечении денежных средств, не имея намерений по их исполнению. По словам Антошкиной, изучение финансового состояния кооператива показало, что его руководителями на протяжении длительного времени осуществлялся вывод денежных средств, полученных от пайщиков, через подконтрольные им организации и доверенных лиц. "По поручению прокурора края Антона Германа ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в аппарате прокуратуры региона", - подчеркнула Антошкина.

https://ria.ru/20250507/bankrotstvo-1600141843.html

https://ria.ru/20250502/sud-2014635278.html

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происшествия, жилье, рубцовск, алтайский край