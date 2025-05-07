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Советские богини: как сложились судьбы самых красивых актрис СССР

Советские богини: как сложились судьбы самых красивых актрис СССР - РИА Новости, 07.05.2025

Советские богини: как сложились судьбы самых красивых актрис СССР

Они были кумирами миллионов. Их лица украшали афиши, а роли становились культовыми. Однако за блеском славы часто скрывались трагедии: невостребованность,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:36:00+03:00

2025-05-07T18:36:00+03:00

2025-05-07T18:36:00+03:00

ссср

ирина алферова

наталья кустинская

элина быстрицкая

мосфильм

ржд

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Они были кумирами миллионов. Их лица украшали афиши, а роли становились культовыми. Однако за блеском славы часто скрывались трагедии: невостребованность, личные драмы, болезни и даже ранние смерти. От Ирины Алферовой до Натальи Кустинской — судьбы самых красивых актрис СССР, полные неожиданных поворотов. Как сложились жизни тех, кто когда-то олицетворял советскую мечту?Звезда советского и российского кинематографаИрину Алферову до сих пор называют одной из самых красивых актрис отечественного кино. Её стиль, грация и харизма сделали её настоящей иконой для многих поколений зрителей. Героини Алферовой становились эталонами женственности, а её образы вдохновляли девушек на подражание – от причёсок до манеры держаться.Наибольшую известность Ирине принесли роли в культовых фильмах: "Хождение по мукам", "Д’Артаньян и три мушкетёра", "С любимыми не расставайтесь".Интересно, что изначально роль Констанции в "Трёх мушкетёрах" предназначалась Евгении Симоновой. Однако режиссер Юнгвальд-Хилькевич, по рекомендации "Госкино", выбрал Алферову и не ошибся.Ирина была замужем за Александром Абдуловым целых 17 лет. Их союз считался одним из самых красивых и ярких в мире кино. После развода актриса признавалась, что тяжело переживала расставание.На сегодняшний момент Алферова редко снимается в кино, играя эпизодические роли.Актриса из черного спискаЕкатерина Савинова была талантливой актрисой с мощным голосом, которая ярко вошла в мир кино, сыграв Любочку в фильме "Кубанские казаки". Однако её дальнейшая судьба оказалась сложной из-за ухаживаний Ивана Пырьева, главы "Мосфильма", на которые она не ответила. Это привело к тому, что актриса попала в черный список. В результате ей пришлось сосредоточиться на театральной деятельности, но крупных ролей она не получала.Самой значимой работой Савиновой стала роль Фроси Бурлаковой в фильме "Приходите завтра...". Фильм снял муж актрисы Евгений Ташков, несмотря на запреты Пырьева.Девять лет актриса страдала от бруцеллеза, подхватив болезнь, выпив парное молоко на съемках. Она долгое время провела в больнице. Позже актриса решилась на отчаянный поступок - покончила с собой.Легенда с характеромБлагородство, талант и жгучая красота Элины Быстрицкой внушали трепет даже самым влиятельным режиссёрам. Дочь военного врача, она могла пойти по медицинской стезе, но судьба распорядилась иначе.Во время войны 13-летняя Элина работала санитаркой в эвакуационном госпитале. Позже пришла в кино, где её ждал оглушительный успех – роль Аксиньи в "Тихом Доне". Актриса стала настоящей звездой. Казачьи старейшины даже просили называть её "Аксиньей Донской".В 1960-х она ушла из кино, отвергая недостойные по ее мнению роли. Вернулась лишь в 1990-х, снявшись в нескольких фильмах таких, как "Бравые парни", "Семь дней после убийства".До последних дней Быстрицкая оставалась женщиной с царственной статью и мудростью. Роковая красота с трагической судьбойОдна из самых ярких актрис советского кино, Наталья Кустинская запомнилась зрителям по ролям в культовых фильмах: "Три плюс два", "Иван Васильевич меняет профессию", "Вечный зов". Её красота и харизма сделали её звездой, но жизнь за кадром оказалась полна испытаний. На пике карьеры актриса получила тяжелейшую травму – перелом основания черепа, надолго выбивший её из профессии.Кустинская была замужем шесть раз. Во втором браке родила сына, снявшегося в фильме "Чучело". Его жизнь оборвалась трагически: погиб при загадочных обстоятельствах вскоре после смерти собственного ребенка, внука Настасьи.Под конец жизни актриса страдала от болезней, депрессии и одиночества.От кинозвезды до железнодорожникаАлександра Иванес, известная под псевдонимом Яковлева, могла стать одной из главных кинозвезд СССР. Её роли в "Чародеях" и "Человеке с бульвара Капуцинов" сделали её любимицей зрителей. Однако вместо продолжения актерской карьеры Яковлева ушла в железнодорожную отрасль. Актриса стала заместителем гендиректора Дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД". Параллельно занималась политикой, возглавляя калининградское отделение партии "Яблоко".В 2016 году неожиданно вернулась в профессию. Александра сыграла в спектакле "Оскар" и в ремейке "Экипажа", где из стюардессы превратилась в авиачиновницу.В 2019 году актриса сообщила, что уже два года борется с онкологией. В 2022 году артистка умерла.Судьбы самых красивых актрис СССР — это не просто истории успеха, а отражение целой эпохи, где талант и красота переплетались с жесткими реалиями времени. Красота этих женщин была разной — от аристократической утонченности Элины Быстрицкой до роковой харизмы Натальи Кустинской.Сегодня многих из них уже нет, но их образы остаются эталоном стиля, грации и актерского мастерства. Кто-то, как Александра Яковлева, сменила кинематограф на железную дорогу, но потом вернулась. А кто-то, как Ирина Алферова, до сих пор радуют зрителей новыми ролями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, ирина алферова, наталья кустинская, элина быстрицкая, мосфильм, ржд