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В Домодедово, Внуково и Жуковском сняли ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
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22:46 07.05.2025 (обновлено: 22:55 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/aeroporty-2015704505.html
В Домодедово, Внуково и Жуковском сняли ограничения
В Домодедово, Внуково и Жуковском сняли ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В Домодедово, Внуково и Жуковском сняли ограничения
Аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" начинают прием и выпуск самолетов, на аэропорт "Шереметьево" по-прежнему распространяются ограничения, сообщил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:46:00+03:00
2025-05-07T22:55:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" начинают прием и выпуск самолетов, на аэропорт "Шереметьево" по-прежнему распространяются ограничения, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Эти аэропорты ("Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" - ред.) начинают прием и выпуск самолетов. На аэропорт "Шереметьево" пока распространяются ограничения", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015649403.html
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жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Домодедово, Внуково и Жуковском сняли ограничения

Росавиация: Домодедово, Внуково и Жуковский начинают прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкРабота аэропорта "Домодедово"
Работа аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Работа аэропорта "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" начинают прием и выпуск самолетов, на аэропорт "Шереметьево" по-прежнему распространяются ограничения, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«
"Эти аэропорты ("Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" - ред.) начинают прием и выпуск самолетов. На аэропорт "Шереметьево" пока распространяются ограничения", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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ЖуковскийДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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