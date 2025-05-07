https://ria.ru/20250507/aeroporty-2015704505.html
В Домодедово, Внуково и Жуковском сняли ограничения
В Домодедово, Внуково и Жуковском сняли ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В Домодедово, Внуково и Жуковском сняли ограничения
Аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" начинают прием и выпуск самолетов, на аэропорт "Шереметьево" по-прежнему распространяются ограничения, сообщил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:46:00+03:00
2025-05-07T22:46:00+03:00
2025-05-07T22:55:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" начинают прием и выпуск самолетов, на аэропорт "Шереметьево" по-прежнему распространяются ограничения, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Эти аэропорты ("Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" - ред.) начинают прием и выпуск самолетов. На аэропорт "Шереметьево" пока распространяются ограничения", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015649403.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Домодедово, Внуково и Жуковском сняли ограничения
Росавиация: Домодедово, Внуково и Жуковский начинают прием и выпуск самолетов