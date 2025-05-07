https://ria.ru/20250507/aeroporty-2015704505.html

В Домодедово, Внуково и Жуковском сняли ограничения

В Домодедово, Внуково и Жуковском сняли ограничения - РИА Новости, 07.05.2025

В Домодедово, Внуково и Жуковском сняли ограничения

Аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" начинают прием и выпуск самолетов, на аэропорт "Шереметьево" по-прежнему распространяются ограничения, сообщил... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T22:46:00+03:00

2025-05-07T22:46:00+03:00

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жуковский

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" начинают прием и выпуск самолетов, на аэропорт "Шереметьево" по-прежнему распространяются ограничения, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Эти аэропорты ("Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" - ред.) начинают прием и выпуск самолетов. На аэропорт "Шереметьево" пока распространяются ограничения", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015649403.html

жуковский

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)