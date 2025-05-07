https://ria.ru/20250507/aeroporty-2015489355.html
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 10:59 мск в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:41:00+03:00
2025-05-07T11:41:00+03:00
2025-05-07T11:44:00+03:00
тамбов
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_116:490:2886:2048_1920x0_80_0_0_9bb332683199eae8cdff1a90887ce205.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 10:59 мск в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация."В аэропортах Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) в 10:59 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250507/sochi-2015465663.html
тамбов
ярославль
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_1ca43f428191ee6f584c789d63c514d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбов, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, нижний новгород
Тамбов, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Нижний Новгород
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения на полеты