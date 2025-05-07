https://ria.ru/20250507/aeroporty-2015489355.html

В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения - РИА Новости, 07.05.2025

В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 10:59 мск в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:41:00+03:00

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тамбов

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

нижний новгород

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 10:59 мск в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация."В аэропортах Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) в 10:59 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250507/sochi-2015465663.html

тамбов

ярославль

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тамбов, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, нижний новгород