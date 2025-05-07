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В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
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11:41 07.05.2025 (обновлено: 11:44 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/aeroporty-2015489355.html
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 10:59 мск в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.05.2025
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тамбов
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
нижний новгород
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 10:59 мск в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация."В аэропортах Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) в 10:59 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250507/sochi-2015465663.html
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тамбов, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, нижний новгород
Тамбов, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Нижний Новгород
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 10:59 мск в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация.
"В аэропортах Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) в 10:59 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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ТамбовЯрославльФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияНижний Новгород
 
 
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