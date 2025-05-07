https://ria.ru/20250507/aeroport-2015709820.html
В Шереметьево сняли ограничения на работу аэропорта
В Шереметьево сняли ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 07.05.2025
В Шереметьево сняли ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения на работу аэропорта "Шереметьево" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:30:00+03:00
2025-05-07T23:30:00+03:00
2025-05-07T23:36:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропорта "Шереметьево" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал, что аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" начинают прием и выпуск самолетов, на аэропорт "Шереметьево" ограничения продолжили действовать."Ограничения на работу аэропорта Шереметьево сняты", - написал Кореняко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт)
В Шереметьево сняли ограничения на работу аэропорта
Росавиация: ограничения на работу аэропорта Шереметьево сняты