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В Шереметьево сняли ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 07.05.2025
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23:30 07.05.2025 (обновлено: 23:36 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/aeroport-2015709820.html
В Шереметьево сняли ограничения на работу аэропорта
В Шереметьево сняли ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 07.05.2025
В Шереметьево сняли ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения на работу аэропорта "Шереметьево" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:30:00+03:00
2025-05-07T23:36:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропорта "Шереметьево" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал, что аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" начинают прием и выпуск самолетов, на аэропорт "Шереметьево" ограничения продолжили действовать."Ограничения на работу аэропорта Шереметьево сняты", - написал Кореняко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт)
В Шереметьево сняли ограничения на работу аэропорта

Росавиация: ограничения на работу аэропорта Шереметьево сняты

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропорта "Шереметьево" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее Кореняко сообщал, что аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" начинают прием и выпуск самолетов, на аэропорт "Шереметьево" ограничения продолжили действовать.
«
"Ограничения на работу аэропорта Шереметьево сняты", - написал Кореняко в Telegram-канале.
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Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)
 
 
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