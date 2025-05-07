https://ria.ru/20250507/aeroport-2015709820.html

В Шереметьево сняли ограничения на работу аэропорта

В Шереметьево сняли ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 07.05.2025

В Шереметьево сняли ограничения на работу аэропорта

Временные ограничения на работу аэропорта "Шереметьево" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:30:00+03:00

2025-05-07T23:30:00+03:00

2025-05-07T23:36:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропорта "Шереметьево" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал, что аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" начинают прием и выпуск самолетов, на аэропорт "Шереметьево" ограничения продолжили действовать."Ограничения на работу аэропорта Шереметьево сняты", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)