https://ria.ru/20250507/aeroport-2015702232.html

В калужском аэропорту сняли временные ограничения

В калужском аэропорту сняли временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025

В калужском аэропорту сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T22:30:00+03:00

2025-05-07T22:30:00+03:00

2025-05-07T22:32:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135322/72/1353227213_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e716a40e1f5a1c75a59e535ea10410dd.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту "Калуга" (Грабцево) в 22.02 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)