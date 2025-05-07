https://ria.ru/20250507/aeroport-2015702232.html
В калужском аэропорту сняли временные ограничения
В калужском аэропорту сняли временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В калужском аэропорту сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:30:00+03:00
2025-05-07T22:30:00+03:00
2025-05-07T22:32:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту "Калуга" (Грабцево) в 22.02 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В калужском аэропорту сняли временные ограничения
Росавиация: в калужском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов