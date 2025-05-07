https://ria.ru/20250507/aeroport-2015696269.html
Аэропорт Жуковский снял временные ограничения
Аэропорт Жуковский снял временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
Аэропорт Жуковский снял временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:45:00+03:00
2025-05-07T21:45:00+03:00
2025-05-07T21:49:00+03:00
аэропорт "жуковский"
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Жуковский в 21.26 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт "жуковский", федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Аэропорт "Жуковский", Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Аэропорт Жуковский снял временные ограничения
Аэропорт Жуковский снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов