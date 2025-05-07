https://ria.ru/20250507/aeroport-2015493093.html
В Ярославле ввели временные ограничения в аэропорту
В Ярославле ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 07.05.2025
В Ярославле ввели временные ограничения в аэропорту
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 11:35 мск введены в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:57:00+03:00
2025-05-07T11:57:00+03:00
2025-05-07T12:05:00+03:00
ярославль
международная организация гражданской авиации
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 11:35 мск введены в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 11:35 мск вновь введены в аэропорту Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL)", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20250507/sochi-2015465663.html
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ярославль, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна, общество
Ярославль, Международная организация гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна, Общество
В Ярославле ввели временные ограничения в аэропорту
Росавиация: в Ярославле ввели временные ограничения в аэропорту