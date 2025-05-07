https://ria.ru/20250507/aeroport-2015471380.html

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 07.05.2025

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила в среду Росавиация. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:38:00+03:00

2025-05-07T10:38:00+03:00

2025-05-07T10:41:00+03:00

казань

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила в среду Росавиация."В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 10:20 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщило ведомство.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

https://ria.ru/20250507/sochi-2015465663.html

казань

нижнекамск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия