https://ria.ru/20250507/aeroport-2015451650.html
В Кирове ввели временные ограничения в аэропорту
В Кирове ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 07.05.2025
В Кирове ввели временные ограничения в аэропорту
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 8.30 мск введены в аэропорту Кирова, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:12:00+03:00
2025-05-07T09:12:00+03:00
2025-05-07T09:17:00+03:00
киров
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 8.30 мск введены в аэропорту Кирова, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 8.30 мск введены в аэропорту Киров (Победилово; код ИКАО: USKK). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250507/novgorod-2015450847.html
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киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Киров, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В Кирове ввели временные ограничения в аэропорту
Росавиация: в Кирове ввели временные ограничения в аэропорту