https://ria.ru/20250507/aeroport-2015451650.html

В Кирове ввели временные ограничения в аэропорту

В Кирове ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 07.05.2025

В Кирове ввели временные ограничения в аэропорту

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 8.30 мск введены в аэропорту Кирова, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:12:00+03:00

2025-05-07T09:12:00+03:00

2025-05-07T09:17:00+03:00

киров

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 8.30 мск введены в аэропорту Кирова, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 8.30 мск введены в аэропорту Киров (Победилово; код ИКАО: USKK). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250507/novgorod-2015450847.html

киров

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2025

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киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия