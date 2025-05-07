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Пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлота" вернут деньги - РИА Новости, 07.05.2025
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18:24 07.05.2025 (обновлено: 18:35 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015649403.html
Пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлота" вернут деньги
Пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлота" вернут деньги - РИА Новости, 07.05.2025
Пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлота" вернут деньги
Пассажирам отменённых рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" будет оформлен вынужденный возврат денежных средств, сообщили в "Аэрофлоте". РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:24:00+03:00
2025-05-07T18:35:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пассажирам отменённых рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" будет оформлен вынужденный возврат денежных средств, сообщили в "Аэрофлоте".Вследствие ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов Центральной России от 6 мая, а также на прилёт и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево от 7 мая, авиакомпания вынужденно корректирует расписание, в том числе путём отмены ряда рейсов."В интересах пассажиров и для предоставления им возможности дальнейшего планирования поездки наиболее удобным для них образом, пассажирам отменённых рейсов Аэрофлота и авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU, будет оформлен вынужденный возврат денежных средств", - сообщили в "Аэрофлоте".Пассажиры, которым оформлен возврат, могут в течение трех суток от времени вылета отменённого рейса приобрести билет на новую дату с сохранением класса обслуживания, тарифа и маршрута. Вылет по новому билету должен состояться в пределах 7 дней от даты отменённого рейса."Отдельным категориям пассажиров, а именно – трансферные пассажиры, которые уже начали следовать по маршруту, путешественники с субсидированными билетами и билетами, оформленными в рамках ежегодной акции для ветеранов ВОВ, — авиакомпания перебронирует перевозку на ближайшие доступные рейсы", - добавили в авиакомпании.
https://ria.ru/20250507/pobeda-2015458861.html
https://ria.ru/20250507/sheremetevo-2015442900.html
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аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
Пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлота" вернут деньги

Аэрофлот: пассажирам отмененных рейсов оформят вынужденный возврат

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот"
Самолеты авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пассажирам отменённых рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" будет оформлен вынужденный возврат денежных средств, сообщили в "Аэрофлоте".
Вследствие ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов Центральной России от 6 мая, а также на прилёт и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево от 7 мая, авиакомпания вынужденно корректирует расписание, в том числе путём отмены ряда рейсов.
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"В интересах пассажиров и для предоставления им возможности дальнейшего планирования поездки наиболее удобным для них образом, пассажирам отменённых рейсов Аэрофлота и авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU, будет оформлен вынужденный возврат денежных средств", - сообщили в "Аэрофлоте".
Пассажиры, которым оформлен возврат, могут в течение трех суток от времени вылета отменённого рейса приобрести билет на новую дату с сохранением класса обслуживания, тарифа и маршрута. Вылет по новому билету должен состояться в пределах 7 дней от даты отменённого рейса.
"Отдельным категориям пассажиров, а именно – трансферные пассажиры, которые уже начали следовать по маршруту, путешественники с субсидированными билетами и билетами, оформленными в рамках ежегодной акции для ветеранов ВОВ, — авиакомпания перебронирует перевозку на ближайшие доступные рейсы", - добавили в авиакомпании.
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