https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015649403.html
Пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлота" вернут деньги
Пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлота" вернут деньги - РИА Новости, 07.05.2025
Пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлота" вернут деньги
Пассажирам отменённых рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" будет оформлен вынужденный возврат денежных средств, сообщили в "Аэрофлоте". РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:24:00+03:00
2025-05-07T18:24:00+03:00
2025-05-07T18:35:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900116018_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_7c24e5b9c61483ad6b16abc284e70b2e.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пассажирам отменённых рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" будет оформлен вынужденный возврат денежных средств, сообщили в "Аэрофлоте".Вследствие ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов Центральной России от 6 мая, а также на прилёт и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево от 7 мая, авиакомпания вынужденно корректирует расписание, в том числе путём отмены ряда рейсов."В интересах пассажиров и для предоставления им возможности дальнейшего планирования поездки наиболее удобным для них образом, пассажирам отменённых рейсов Аэрофлота и авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU, будет оформлен вынужденный возврат денежных средств", - сообщили в "Аэрофлоте".Пассажиры, которым оформлен возврат, могут в течение трех суток от времени вылета отменённого рейса приобрести билет на новую дату с сохранением класса обслуживания, тарифа и маршрута. Вылет по новому билету должен состояться в пределах 7 дней от даты отменённого рейса."Отдельным категориям пассажиров, а именно – трансферные пассажиры, которые уже начали следовать по маршруту, путешественники с субсидированными билетами и билетами, оформленными в рамках ежегодной акции для ветеранов ВОВ, — авиакомпания перебронирует перевозку на ближайшие доступные рейсы", - добавили в авиакомпании.
https://ria.ru/20250507/pobeda-2015458861.html
https://ria.ru/20250507/sheremetevo-2015442900.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900116018_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bb6bddedea191d350840cff753de05b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
Пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлота" вернут деньги
Аэрофлот: пассажирам отмененных рейсов оформят вынужденный возврат
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пассажирам отменённых рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" будет оформлен вынужденный возврат денежных средств, сообщили в "Аэрофлоте".
Вследствие ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов Центральной России от 6 мая, а также на прилёт и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево
от 7 мая, авиакомпания вынужденно корректирует расписание, в том числе путём отмены ряда рейсов.
"В интересах пассажиров и для предоставления им возможности дальнейшего планирования поездки наиболее удобным для них образом, пассажирам отменённых рейсов Аэрофлота
и авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU, будет оформлен вынужденный возврат денежных средств", - сообщили в "Аэрофлоте".
Пассажиры, которым оформлен возврат, могут в течение трех суток от времени вылета отменённого рейса приобрести билет на новую дату с сохранением класса обслуживания, тарифа и маршрута. Вылет по новому билету должен состояться в пределах 7 дней от даты отменённого рейса.
"Отдельным категориям пассажиров, а именно – трансферные пассажиры, которые уже начали следовать по маршруту, путешественники с субсидированными билетами и билетами, оформленными в рамках ежегодной акции для ветеранов ВОВ, — авиакомпания перебронирует перевозку на ближайшие доступные рейсы", - добавили в авиакомпании.