https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015649403.html

Пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлота" вернут деньги

Пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлота" вернут деньги - РИА Новости, 07.05.2025

Пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлота" вернут деньги

Пассажирам отменённых рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" будет оформлен вынужденный возврат денежных средств, сообщили в "Аэрофлоте". РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:24:00+03:00

2025-05-07T18:24:00+03:00

2025-05-07T18:35:00+03:00

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пассажирам отменённых рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" будет оформлен вынужденный возврат денежных средств, сообщили в "Аэрофлоте".Вследствие ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов Центральной России от 6 мая, а также на прилёт и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево от 7 мая, авиакомпания вынужденно корректирует расписание, в том числе путём отмены ряда рейсов."В интересах пассажиров и для предоставления им возможности дальнейшего планирования поездки наиболее удобным для них образом, пассажирам отменённых рейсов Аэрофлота и авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU, будет оформлен вынужденный возврат денежных средств", - сообщили в "Аэрофлоте".Пассажиры, которым оформлен возврат, могут в течение трех суток от времени вылета отменённого рейса приобрести билет на новую дату с сохранением класса обслуживания, тарифа и маршрута. Вылет по новому билету должен состояться в пределах 7 дней от даты отменённого рейса."Отдельным категориям пассажиров, а именно – трансферные пассажиры, которые уже начали следовать по маршруту, путешественники с субсидированными билетами и билетами, оформленными в рамках ежегодной акции для ветеранов ВОВ, — авиакомпания перебронирует перевозку на ближайшие доступные рейсы", - добавили в авиакомпании.

https://ria.ru/20250507/pobeda-2015458861.html

https://ria.ru/20250507/sheremetevo-2015442900.html

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аэрофлот, шереметьево (аэропорт)