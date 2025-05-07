https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015422813.html

"Аэрофлот" сообщил об изменении двух рейсов из-за ситуации в Пакистане

"Аэрофлот" сообщил об изменении двух рейсов из-за ситуации в Пакистане - РИА Новости, 07.05.2025

"Аэрофлот" сообщил об изменении двух рейсов из-за ситуации в Пакистане

"Аэрофлот" сообщил об изменении двух рейсов из-за ситуации в Пакистане, рейс из Москвы в Нью-Дели сел в Ташкенте, а рейс на Пхукет развернули назад в аэропорт... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T02:17:00+03:00

2025-05-07T02:17:00+03:00

2025-05-07T02:17:00+03:00

пакистан

москва

пхукет (остров)

аэрофлот

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" сообщил об изменении двух рейсов из-за ситуации в Пакистане, рейс из Москвы в Нью-Дели сел в Ташкенте, а рейс на Пхукет развернули назад в аэропорт вылета, сообщили в компании. Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщил ранее пакистанский телеканал Samaa TV. "Самолет, выполнявший рейс SU232 Москва - Нью-Дели, произвел посадку в аэропорту Ташкента. Выполнение рейса будет продолжено по альтернативному маршруту (предварительно, в 13.00 мск 7 мая) после дозаправки воздушного судна и отдыха экипажа", - говорится в Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота". Ситуация в Пакистане затронула и рейс, летевший из Москву в Пхукет. "По рейсу SU284 Москва - Пхукет принято решение о возврате в аэропорт вылета для замены экипажа и проведения дозаправки с целью дальнейшего выполнения полета в пункт назначения по альтернативному маршруту в обход Пакистана. Предварительное новое время вылета - 05.00 мск (7 мая)", - добавляется в сообщении. Уточняется, что на время ожидания пассажирам обоих рейсов будет предоставляться обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015422007.html

https://ria.ru/20250426/reys-2013556130.html

пакистан

москва

пхукет (остров)

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пакистан, москва, пхукет (остров), аэрофлот