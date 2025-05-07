Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" сообщил об изменении двух рейсов из-за ситуации в Пакистане - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015422813.html
"Аэрофлот" сообщил об изменении двух рейсов из-за ситуации в Пакистане
"Аэрофлот" сообщил об изменении двух рейсов из-за ситуации в Пакистане - РИА Новости, 07.05.2025
"Аэрофлот" сообщил об изменении двух рейсов из-за ситуации в Пакистане
"Аэрофлот" сообщил об изменении двух рейсов из-за ситуации в Пакистане, рейс из Москвы в Нью-Дели сел в Ташкенте, а рейс на Пхукет развернули назад в аэропорт... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T02:17:00+03:00
2025-05-07T02:17:00+03:00
пакистан
москва
пхукет (остров)
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981413829_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_53b9ed5df7fde19d6f2b2b8794dda85f.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" сообщил об изменении двух рейсов из-за ситуации в Пакистане, рейс из Москвы в Нью-Дели сел в Ташкенте, а рейс на Пхукет развернули назад в аэропорт вылета, сообщили в компании. Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщил ранее пакистанский телеканал Samaa TV. "Самолет, выполнявший рейс SU232 Москва - Нью-Дели, произвел посадку в аэропорту Ташкента. Выполнение рейса будет продолжено по альтернативному маршруту (предварительно, в 13.00 мск 7 мая) после дозаправки воздушного судна и отдыха экипажа", - говорится в Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота". Ситуация в Пакистане затронула и рейс, летевший из Москву в Пхукет. "По рейсу SU284 Москва - Пхукет принято решение о возврате в аэропорт вылета для замены экипажа и проведения дозаправки с целью дальнейшего выполнения полета в пункт назначения по альтернативному маршруту в обход Пакистана. Предварительное новое время вылета - 05.00 мск (7 мая)", - добавляется в сообщении. Уточняется, что на время ожидания пассажирам обоих рейсов будет предоставляться обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.
https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015422007.html
https://ria.ru/20250426/reys-2013556130.html
пакистан
москва
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981413829_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_1c4859347df87a0d783f23b43f92bfb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пакистан, москва, пхукет (остров), аэрофлот
Пакистан, Москва, Пхукет (остров), Аэрофлот
"Аэрофлот" сообщил об изменении двух рейсов из-за ситуации в Пакистане

"Аэрофлот": два рейса были изменены из-за ситуации в Пакистане

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолеты компании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
Самолеты компании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Самолеты компании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" сообщил об изменении двух рейсов из-за ситуации в Пакистане, рейс из Москвы в Нью-Дели сел в Ташкенте, а рейс на Пхукет развернули назад в аэропорт вылета, сообщили в компании.
Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщил ранее пакистанский телеканал Samaa TV.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Аэрофлот заявил об изменениях маршрутов рейсов в обход Пакистана
02:03
"Самолет, выполнявший рейс SU232 Москва - Нью-Дели, произвел посадку в аэропорту Ташкента. Выполнение рейса будет продолжено по альтернативному маршруту (предварительно, в 13.00 мск 7 мая) после дозаправки воздушного судна и отдыха экипажа", - говорится в Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота".
Ситуация в Пакистане затронула и рейс, летевший из Москву в Пхукет.
"По рейсу SU284 Москва - Пхукет принято решение о возврате в аэропорт вылета для замены экипажа и проведения дозаправки с целью дальнейшего выполнения полета в пункт назначения по альтернативному маршруту в обход Пакистана. Предварительное новое время вылета - 05.00 мск (7 мая)", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что на время ожидания пассажирам обоих рейсов будет предоставляться обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
"Аэрофлот" раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва
26 апреля, 10:57
 
ПакистанМоскваПхукет (остров)Аэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала