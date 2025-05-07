Рейтинг@Mail.ru
Аэрофлот заявил об изменениях маршрутов рейсов в обход Пакистана - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 07.05.2025 (обновлено: 02:07 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015422007.html
Аэрофлот заявил об изменениях маршрутов рейсов в обход Пакистана
Аэрофлот заявил об изменениях маршрутов рейсов в обход Пакистана - РИА Новости, 07.05.2025
Аэрофлот заявил об изменениях маршрутов рейсов в обход Пакистана
Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и в обратном направлении будут осуществляться в обход закрытой зоны в пространстве... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T02:03:00+03:00
2025-05-07T02:07:00+03:00
пакистан
москва
индия
аэрофлот
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977133792_0:225:3102:1971_1920x0_80_0_0_1baaee619aed2d8c6d8d8049662409e8.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и в обратном направлении будут осуществляться в обход закрытой зоны в пространстве Пакистана, сообщили в пресс-службе компании.Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщил ранее пакистанский телеканал Samaa TV."В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана на период действия ограничений все рейсы Аэрофлота, выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота".Уточняется, что продолжительность полета при этом будет увеличена в среднем на один-два часа в зависимости от направления.
https://ria.ru/20250426/reys-2013556130.html
https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015418632.html
пакистан
москва
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977133792_267:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ac61cd9d3c60c4f46c71dcf18dda5b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пакистан, москва, индия, аэрофлот, в мире
Пакистан, Москва, Индия, Аэрофлот, В мире
Аэрофлот заявил об изменениях маршрутов рейсов в обход Пакистана

Аэрофлот: часть рейсов в Азию пройдет в обход Пакистана

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и в обратном направлении будут осуществляться в обход закрытой зоны в пространстве Пакистана, сообщили в пресс-службе компании.
Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщил ранее пакистанский телеканал Samaa TV.
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
"Аэрофлот" раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва
26 апреля, 10:57
"В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана на период действия ограничений все рейсы Аэрофлота, выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота".
Уточняется, что продолжительность полета при этом будет увеличена в среднем на один-два часа в зависимости от направления.
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты
01:23
 
ПакистанМоскваИндияАэрофлотВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала