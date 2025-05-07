https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015422007.html

Аэрофлот заявил об изменениях маршрутов рейсов в обход Пакистана

Аэрофлот заявил об изменениях маршрутов рейсов в обход Пакистана - РИА Новости, 07.05.2025

Аэрофлот заявил об изменениях маршрутов рейсов в обход Пакистана

Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и в обратном направлении будут осуществляться в обход закрытой зоны в пространстве... РИА Новости, 07.05.2025

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и в обратном направлении будут осуществляться в обход закрытой зоны в пространстве Пакистана, сообщили в пресс-службе компании.Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщил ранее пакистанский телеканал Samaa TV."В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана на период действия ограничений все рейсы Аэрофлота, выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота".Уточняется, что продолжительность полета при этом будет увеличена в среднем на один-два часа в зависимости от направления.

https://ria.ru/20250426/reys-2013556130.html

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пакистан, москва, индия, аэрофлот, в мире