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"Удар по Москве": в Раде рассказали, чего ждать от Зеленского - РИА Новости, 06.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 06.05.2025 (обновлено: 16:35 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/zelenskiy-2015289008.html
"Удар по Москве": в Раде рассказали, чего ждать от Зеленского
"Удар по Москве": в Раде рассказали, чего ждать от Зеленского - РИА Новости, 06.05.2025
"Удар по Москве": в Раде рассказали, чего ждать от Зеленского
Владимир Зеленский может отдать приказ об ударе по Москве 8 мая после ратификации договора с США по природным ресурсам, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:59:00+03:00
2025-05-06T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
россия
сша
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский может отдать приказ об ударе по Москве 8 мая после ратификации договора с США по природным ресурсам, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Совершенно не исключаю, что наш Величайший уклонист может нанести удар по Москве, но не 9-го мая, так как его попросили этого не делать, а 8-го. Как раз после ратификации грабительского договора о минералах, который у (Владимира. — прим. ред.) Зеленского воспринимают как "взятку Трампу", — написал он.Депутат также отметил, что, если такое действительно произойдет, это станет для Зеленского "лучшим способом сорвать перемирие, которого ждут в Вашингтоне".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы Владимира Зеленского, пообещал, что Парад Победы в Москве состоится и россияне будут с гордостью за ним наблюдать.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что в этом году парад намерены посетить руководители и высокие представители более 20 зарубежных стран, и Россия не позволит сорвать грандиозное празднование 80-летия Победы.В российском МИД слова Владимира Зеленского назвали классической угрозой террориста международного масштаба.Россия по решению президента объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Зеленский отверг это предложение России, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. Предыдущее — пасхальное — перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним.
https://ria.ru/20250503/ukraina-2014771590.html
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москва, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Украина
"Удар по Москве": в Раде рассказали, чего ждать от Зеленского

Дубинский: Зеленский может нанести удар по Москве 8 мая

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский может отдать приказ об ударе по Москве 8 мая после ратификации договора с США по природным ресурсам, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Совершенно не исключаю, что наш Величайший уклонист может нанести удар по Москве, но не 9-го мая, так как его попросили этого не делать, а 8-го. Как раз после ратификации грабительского договора о минералах, который у (Владимира. — прим. ред.) Зеленского воспринимают как "взятку Трампу", — написал он.
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Депутат также отметил, что, если такое действительно произойдет, это станет для Зеленского "лучшим способом сорвать перемирие, которого ждут в Вашингтоне".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы Владимира Зеленского, пообещал, что Парад Победы в Москве состоится и россияне будут с гордостью за ним наблюдать.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что в этом году парад намерены посетить руководители и высокие представители более 20 зарубежных стран, и Россия не позволит сорвать грандиозное празднование 80-летия Победы.
В российском МИД слова Владимира Зеленского назвали классической угрозой террориста международного масштаба.
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Россия по решению президента объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Зеленский отверг это предложение России, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. Предыдущее — пасхальное — перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
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