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Литва запретила пролет самолета Вучича в Москву на День Победы, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:18 06.05.2025 (обновлено: 21:00 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/vuchich-2015389933.html
Литва запретила пролет самолета Вучича в Москву на День Победы, пишут СМИ
Литва запретила пролет самолета Вучича в Москву на День Победы, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2025
Литва запретила пролет самолета Вучича в Москву на День Победы, пишут СМИ
Власти Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:18:00+03:00
2025-05-06T21:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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БЕЛГРАД, 6 мая — РИА Новости. Власти Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая, утверждает портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на источник. &quot;Как указали литовские власти, перелет самолета, в котором был бы сербский президент Александр Вучич, запрещен из-за &quot;технической и дипломатической чувствительности&quot;, — говорится в материале. Там также указали, что ранее Вильнюс ввел аналогичные меры против премьера Словакии Роберта Фицо. В ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это сербский лидер заявил, что обещал российскому лидеру приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944-го. В ней принимали участие бойцы 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части НОАЮ Иосипа Броза Тито.В центре Белграда расположен мемориал 2953 бойцам Народно-освободительной армии Югославии и 940 солдатам и офицерам Красной армии, павшим при освобождении города. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы.По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории похоронены более семи тысяч бойцов Красной армии.
https://ria.ru/20250424/ek-2013195862.html
https://ria.ru/20250112/polsha-1993354873.html
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в мире, сербия, россия, югославия, александр вучич, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз, москва, литва, 80-летие победы в великой отечественной войне, иосип броз тито, роберт фицо
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Литва запретила пролет самолета Вучича в Москву на День Победы, пишут СМИ

"Вечерне новости": в Литве запретили перелет самолета Вучича в Россию на 9 мая

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 мая — РИА Новости. Власти Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая, утверждает портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на источник.
«

"Как указали литовские власти, перелет самолета, в котором был бы сербский президент Александр Вучич, запрещен из-за "технической и дипломатической чувствительности", — говорится в материале.

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Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил на брифинге во вторник, что российский лидер Владимир Путин и Вучич на встрече 9 мая обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах.

Там также указали, что ранее Вильнюс ввел аналогичные меры против премьера Словакии Роберта Фицо.
В ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это сербский лидер заявил, что обещал российскому лидеру приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944-го. В ней принимали участие бойцы 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части НОАЮ Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда расположен мемориал 2953 бойцам Народно-освободительной армии Югославии и 940 солдатам и офицерам Красной армии, павшим при освобождении города. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы.
По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории похоронены более семи тысяч бойцов Красной армии.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСербияРоссияЮгославияАлександр ВучичВладимир ПутинЮрий УшаковЕвросоюзМоскваЛитва80-летие Победы в Великой Отечественной войнеИосип Броз ТитоРоберт Фицо
 
 
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