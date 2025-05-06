https://ria.ru/20250506/vuchich-2015389933.html

Литва запретила пролет самолета Вучича в Москву на День Победы, пишут СМИ

Литва запретила пролет самолета Вучича в Москву на День Победы, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2025

Литва запретила пролет самолета Вучича в Москву на День Победы, пишут СМИ

Власти Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:18:00+03:00

2025-05-06T20:18:00+03:00

2025-05-06T21:00:00+03:00

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БЕЛГРАД, 6 мая — РИА Новости. Власти Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая, утверждает портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на источник. "Как указали литовские власти, перелет самолета, в котором был бы сербский президент Александр Вучич, запрещен из-за "технической и дипломатической чувствительности", — говорится в материале. Там также указали, что ранее Вильнюс ввел аналогичные меры против премьера Словакии Роберта Фицо. В ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это сербский лидер заявил, что обещал российскому лидеру приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944-го. В ней принимали участие бойцы 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части НОАЮ Иосипа Броза Тито.В центре Белграда расположен мемориал 2953 бойцам Народно-освободительной армии Югославии и 940 солдатам и офицерам Красной армии, павшим при освобождении города. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы.По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории похоронены более семи тысяч бойцов Красной армии.

https://ria.ru/20250424/ek-2013195862.html

https://ria.ru/20250112/polsha-1993354873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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