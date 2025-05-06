Литва запретила пролет самолета Вучича в Москву на День Победы, пишут СМИ
"Вечерне новости": в Литве запретили перелет самолета Вучича в Россию на 9 мая
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 мая — РИА Новости. Власти Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая, утверждает портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на источник.
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"Как указали литовские власти, перелет самолета, в котором был бы сербский президент Александр Вучич, запрещен из-за "технической и дипломатической чувствительности", — говорится в материале.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил на брифинге во вторник, что российский лидер Владимир Путин и Вучич на встрече 9 мая обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах.
Там также указали, что ранее Вильнюс ввел аналогичные меры против премьера Словакии Роберта Фицо.
В ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это сербский лидер заявил, что обещал российскому лидеру приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944-го. В ней принимали участие бойцы 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части НОАЮ Иосипа Броза Тито.
По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории похоронены более семи тысяч бойцов Красной армии.
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