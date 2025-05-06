Юношеский оркестр Башмета исполнил песни для ветеранов ВОВ
Юношеский оркестр Башмета исполнил песни на Мамаевом кургане для ветеранов войны
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 6 мая - РИА Новости. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением дирижера Юрия Башмета и знаменитый бас Ильдар Абдразаков вместе с Большим сводным хором исполняют песни военных лет на Мамаевом кургане в Волгограде, зрителями концерта стали ветераны Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек собрались на Мамаевом кургане, чтобы стать зрителями уникального телепроекта "Песни Победы на Мамаевом кургане" в Волгограде. Здесь находятся участники СВО, представители ветеранских и общественных организаций, кадеты и юнармейцы.
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"Он (концерт на Мамаевом кургане - ред.) - всегда особенный. Юношеский всероссийский оркестр в этом святом месте... Они переполнены ощущениями, новыми для них совершенно, и через несколько лет у них будут уже дети, и они будут рассказывать своим детям - это для них огромное событие. Конечно, мы готовились очень серьезно. У нас великолепный, лучший певец Абдразаков", - сообщил журналистам Башмет перед выступлением.
Концерт начался с песни "Родина слышит, Родина знает" в исполнении Абдразакова. Затем на сцену пригласили троих ветеранов Великой Отечественной войны Александра Медкова, Евгения Куропаткова и Кирилла Семенова. Для них прозвучала песня композитора Александры Пахмутовой "Поклонимся великим тем годам", которую зрители слушали стоя. На концерте прозвучала также новая композиция Пахмутовой "Во имя жизни", которая написана ею специально к 80-летию Победы. Завершился концерт салютом под песню "День Победы".