Рейтинг@Mail.ru
Юношеский оркестр Башмета исполнил песни для ветеранов ВОВ - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:15 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/vov-2015408074.html
Юношеский оркестр Башмета исполнил песни для ветеранов ВОВ
Юношеский оркестр Башмета исполнил песни для ветеранов ВОВ - РИА Новости, 06.05.2025
Юношеский оркестр Башмета исполнил песни для ветеранов ВОВ
Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением дирижера Юрия Башмета и знаменитый бас Ильдар Абдразаков вместе с Большим сводным хором исполняют... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:15:00+03:00
2025-05-06T23:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
волгоград
юрий башмет
ильдар абдразаков
александра пахмутова
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
мамаев курган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999141556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee6afc86ecb5e20838259acf93dc1c67.jpg
ВОЛГОГРАД, 6 мая - РИА Новости. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением дирижера Юрия Башмета и знаменитый бас Ильдар Абдразаков вместе с Большим сводным хором исполняют песни военных лет на Мамаевом кургане в Волгограде, зрителями концерта стали ветераны Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Несколько сотен человек собрались на Мамаевом кургане, чтобы стать зрителями уникального телепроекта "Песни Победы на Мамаевом кургане" в Волгограде. Здесь находятся участники СВО, представители ветеранских и общественных организаций, кадеты и юнармейцы. "Он (концерт на Мамаевом кургане - ред.) - всегда особенный. Юношеский всероссийский оркестр в этом святом месте... Они переполнены ощущениями, новыми для них совершенно, и через несколько лет у них будут уже дети, и они будут рассказывать своим детям - это для них огромное событие. Конечно, мы готовились очень серьезно. У нас великолепный, лучший певец Абдразаков", - сообщил журналистам Башмет перед выступлением. Концерт начался с песни "Родина слышит, Родина знает" в исполнении Абдразакова. Затем на сцену пригласили троих ветеранов Великой Отечественной войны Александра Медкова, Евгения Куропаткова и Кирилла Семенова. Для них прозвучала песня композитора Александры Пахмутовой "Поклонимся великим тем годам", которую зрители слушали стоя. На концерте прозвучала также новая композиция Пахмутовой "Во имя жизни", которая написана ею специально к 80-летию Победы. Завершился концерт салютом под песню "День Победы".
https://ria.ru/20250506/oon-2015183596.html
https://ria.ru/20250505/volgograd-2015046382.html
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999141556_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_334e5ad970843b45f7399227610dc272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, юрий башмет, ильдар абдразаков, александра пахмутова, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, мамаев курган
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Волгоград, Юрий Башмет, Ильдар Абдразаков, Александра Пахмутова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Мамаев курган
Юношеский оркестр Башмета исполнил песни для ветеранов ВОВ

Юношеский оркестр Башмета исполнил песни на Мамаевом кургане для ветеранов войны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Монумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 6 мая - РИА Новости. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением дирижера Юрия Башмета и знаменитый бас Ильдар Абдразаков вместе с Большим сводным хором исполняют песни военных лет на Мамаевом кургане в Волгограде, зрителями концерта стали ветераны Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек собрались на Мамаевом кургане, чтобы стать зрителями уникального телепроекта "Песни Победы на Мамаевом кургане" в Волгограде. Здесь находятся участники СВО, представители ветеранских и общественных организаций, кадеты и юнармейцы.
Хор Турецкого и арт-группа SOPRANO исполнили в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке песни военных лет - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
"Хор Турецкого" исполнил в ООН песни военных лет
Вчера, 03:46
"Он (концерт на Мамаевом кургане - ред.) - всегда особенный. Юношеский всероссийский оркестр в этом святом месте... Они переполнены ощущениями, новыми для них совершенно, и через несколько лет у них будут уже дети, и они будут рассказывать своим детям - это для них огромное событие. Конечно, мы готовились очень серьезно. У нас великолепный, лучший певец Абдразаков", - сообщил журналистам Башмет перед выступлением.
Концерт начался с песни "Родина слышит, Родина знает" в исполнении Абдразакова. Затем на сцену пригласили троих ветеранов Великой Отечественной войны Александра Медкова, Евгения Куропаткова и Кирилла Семенова. Для них прозвучала песня композитора Александры Пахмутовой "Поклонимся великим тем годам", которую зрители слушали стоя. На концерте прозвучала также новая композиция Пахмутовой "Во имя жизни", которая написана ею специально к 80-летию Победы. Завершился концерт салютом под песню "День Победы".
Экспозиция Бронепоезд войск НКВД в Волгограде - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Волгограде открыли мемориал железнодорожникам, погибшим во время ВОВ
5 мая, 13:41
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВолгоградЮрий БашметИльдар АбдразаковАлександра Пахмутова80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМамаев курган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала