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Смерть гитлеровского фашизма: как Красная армия освобождала Прагу - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 06.05.2025 (обновлено: 08:05 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/vov-2006143784.html
Смерть гитлеровского фашизма: как Красная армия освобождала Прагу
Смерть гитлеровского фашизма: как Красная армия освобождала Прагу - РИА Новости, 06.05.2025
Смерть гитлеровского фашизма: как Красная армия освобождала Прагу
Пражская наступательная операция проводилась с 6 по 12 мая 1945 года и являлась последней крупной стратегической операцией Красной армии по уничтожению фашистских захватчиков в Европе. Исторические кадры заключительной главы Великой Отечественной войны — в фотоленте РИА Новости.
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80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
история
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великая отечественная война (1941-1945)
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ссср
чехословакия
прага
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фото, фото, 80-летие победы в великой отечественной войне, история, ссср, великая отечественная война (1941-1945), чехословакия, прага
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, история, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Чехословакия, Прага

Смерть гитлеровского фашизма: как Красная армия освобождала Прагу

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Пражская наступательная операция проводилась с 6 по 12 мая 1945 года и являлась последней крупной стратегической операцией Красной армии по уничтожению фашистских захватчиков в Европе. Исторические кадры заключительной главы Великой Отечественной войны — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Целью операции являлся разгром последней крупной группировки вермахта, которая располагалась в оккупированной столице Чехословакии — Праге.

Батарея советских 122-мм гаубиц М-30 под Прагой

Целью операции являлся разгром последней крупной группировки вермахта, которая располагалась в оккупированной столице Чехословакии — Праге.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанк

Главный удар по немецким силам в городе наносился с севера войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева.

С юго-востока в направлении Праги по противнику параллельно наносил удары 2-й Украинский фронт под командованием маршала Родиона Малиновского.

Пражская наступательная стратегическая операция

Главный удар по немецким силам в городе наносился с севера войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева.

С юго-востока в направлении Праги по противнику параллельно наносил удары 2-й Украинский фронт под командованием маршала Родиона Малиновского.

© РИА Новости / Федор Левшин
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2 из 10
© РИА Новости / А. Петров | Перейти в медиабанк

Участники Пражской наступательной операции (слева направо): командующий 38-й армией генерал-полковник Кирилл Москаленко, подполковник Балабай и генерал-майор Иван Гусев.

Участники Пражской наступательной операции (слева направо): командующий 38-й армией генерал-полковник Кирилл Семенович Москаленко, подполковник Балабай и генерал-майор Гусев Иван Андреевич

Участники Пражской наступательной операции (слева направо): командующий 38-й армией генерал-полковник Кирилл Москаленко, подполковник Балабай и генерал-майор Иван Гусев.

© РИА Новости / А. Петров
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанк

Восьмого мая в ходе стремительных наступательных действий советские войска пробили оборону хорошо укрепленного опорного пункта в городе Оломоуц, а подразделения и части 4-го Украинского фронта решительным броском достигли Праги.

На фото: советский танк ведет бой в Праге.

Пражская стратегическая наступательная операция

Восьмого мая в ходе стремительных наступательных действий советские войска пробили оборону хорошо укрепленного опорного пункта в городе Оломоуц, а подразделения и части 4-го Украинского фронта решительным броском достигли Праги.

На фото: советский танк ведет бой в Праге.

© РИА Новости / Александр Капустянский
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4 из 10
© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанк

Стремительно перегруппировавшись восточнее и юго-восточнее Праги, солдаты 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов окончательно окружили фашистские войска в городе.

Пражская наступательная операция

Стремительно перегруппировавшись восточнее и юго-восточнее Праги, солдаты 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов окончательно окружили фашистские войска в городе.

© РИА Новости / Александр Капустянский
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девятого мая к 10:00 Красная армия полностью освободила чехословацкую столицу.

На фото: жители Праги приветствуют воинов-освободителей.

Жители Праги приветствуют воинов-освободителей

Девятого мая к 10:00 Красная армия полностью освободила чехословацкую столицу.

На фото: жители Праги приветствуют воинов-освободителей.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости / Георгий Липскеров | Перейти в медиабанк

После освобождения Праги советские военнослужащие оказывали помощь местному населению.

На фото: жители Праги осматривают орудие пыток, которое применялось к мирному населению.

Жители Праги осматривают орудие пыток, которое применялось к мирному населению

После освобождения Праги советские военнослужащие оказывали помощь местному населению.

На фото: жители Праги осматривают орудие пыток, которое применялось к мирному населению.

© РИА Новости / Георгий Липскеров
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Опубликованная в 2021 году Министерством обороны России шифровка № 2310 руководящему составу 1-го Украинского фронта от 7 мая 1945-го свидетельствует: "При вступлении на территорию Чехословакии войск фронта принять все меры к тому, чтобы относиться к населению дружественно и вежливо. Никакой конфискации или изъятия имущества у населения не производить".

Начало мая 1945 г. - в результате Пражской наступательной операции советские войска освободили Чехословакию. Жители встречает цветами советских воинов

Опубликованная в 2021 году Министерством обороны России шифровка № 2310 руководящему составу 1-го Украинского фронта от 7 мая 1945-го свидетельствует: "При вступлении на территорию Чехословакии войск фронта принять все меры к тому, чтобы относиться к населению дружественно и вежливо. Никакой конфискации или изъятия имущества у населения не производить".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Елизавета Микулина | Перейти в медиабанк

Красная армия также наладила масштабную поставку продовольственной помощи населению Праги — к 10 июня 1945 года в столицу Чехословакии было доставлено более восьми тысяч тонн продзерна для выработки муки и крупы, 600 тонн соли, а также крупный рогатый скот.

Жители Праги приветствуют советские войска, освободившие столицу Чехословацкой Социалистической Республики

Красная армия также наладила масштабную поставку продовольственной помощи населению Праги — к 10 июня 1945 года в столицу Чехословакии было доставлено более восьми тысяч тонн продзерна для выработки муки и крупы, 600 тонн соли, а также крупный рогатый скот.

© РИА Новости / Елизавета Микулина
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9 из 10
© РИА Новости / Георгий Липскеров | Перейти в медиабанк

На фото: спящие после тяжелых боев красноармейцы и собака.

Освобождение Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков в ходе Пражской наступательной операции (6 - 11 мая 1945) войск Красной Армии

На фото: спящие после тяжелых боев красноармейцы и собака.

© РИА Новости / Георгий Липскеров
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФото80-летие Победы в Великой Отечественной войнеисторияСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)ЧехословакияПрага
 
 
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