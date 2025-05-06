Смерть гитлеровского фашизма: как Красная армия освобождала Прагу

Опубликованная в 2021 году Министерством обороны России шифровка № 2310 руководящему составу 1-го Украинского фронта от 7 мая 1945-го свидетельствует: "При вступлении на территорию Чехословакии войск фронта принять все меры к тому, чтобы относиться к населению дружественно и вежливо. Никакой конфискации или изъятия имущества у населения не производить".