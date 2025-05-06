https://ria.ru/20250506/volgograd-2015249689.html
В Волгограде высадили деревья в рамках акции "Сад Памяти"
В Волгограде высадили деревья в рамках акции "Сад Памяти" - РИА Новости, 06.05.2025
В Волгограде высадили деревья в рамках акции "Сад Памяти"
Липы, черемуху и яблони высадили в Волгограде в рамках международной акции "Сад Памяти". РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:35:00+03:00
2025-05-06T12:35:00+03:00
2025-05-06T12:35:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 6 мая - РИА Новости. Липы, черемуху и яблони высадили в Волгограде в рамках международной акции "Сад Памяти". Сквер, где высадили деревья, находится в Дзержинском районе Волгограда, в 2 километрах от Мамаева кургана. Здесь много новостроек, территория возле которых требует благоустройства. "Здесь когда-то было всё разрушено в годы Сталинградской битвы, теперь восстановлено. И тут мы высаживаем 80 деревьев в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и, соответственно, чтобы жители ходили, наслаждались, вспоминали... 20 черемух краснолисных, 20 лип и 40 яблонь декоративных", - сообщила журналистам начальник отдела воспроизводства лесов, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Валерия Рогалева. По ее словам, высадкой деревьев в парке "Русь" завершилась акция "Сад Памяти" в Волгоградской области. В акции участвовали сотрудники МЧС, РЖД, экологи, спортсмены, школьники и их родители, волонтеры, ветераны СВО. "На протяжении двух лет фонд "Защитники Отечества" принимает активное участие и также привлекает ветеранов специальной военной операции (к акции - ред.). Это важно, это нужно, так как это и сохранение исторической памяти, и патриотическое наследие, и, соответственно, поддержка экологии нашей страны", - сообщил журналистам представитель волгоградского филиала фонда "Защитники Отечества" Александр Лебедев. Международный проект "Сад памяти" реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За 5 лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов деревьев.
https://ria.ru/20250201/volgograd-1996770737.html
https://ria.ru/20250419/omsk-2012313601.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Волгоград, Волгоградская область, Дзержинский район, Александр Лебедев, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Волгограде высадили деревья в рамках акции "Сад Памяти"
В Волгограде в рамках акции "Сад Памяти" высадили липы, черемуху и яблони