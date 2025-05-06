Экс-военком Нижнего Новгорода получил пять лет колонии
Экс-военкома Нижнего Новгорода осудили на 5 лет колонии за взяточничество
Анвяр Хусиянов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Бывший военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, обвиняемый в освобождении за взятки от военной службы, осужден на пять лет колонии общего режима, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор Хусиянову - пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф 8 миллионов рублей", – сообщила собеседница агентства.
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Она также добавила, что Хусиянов лишен права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно распорядительных функций на срок четыре года.
В начале сентября 2024 года Хусиянов был задержан при получении взятки от призывника. Кроме этого, следствие утверждало о причастности Хусиянова к получению взяток за освобождение граждан от военной службы по призыву на протяжении длительного времени – речь идет о девяти подобных преступлениях. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки).
Хусиянов был помещен под стражу, однако позже меру пресечения заменили на домашний арест. В Нижегородский районный суд 17 марта на заседание Хусиянов не явился. Его адвокатами суду были предоставлены сведения о заключении контракта о пребывании в добровольческом формировании от 13 марта 2025 года с военным комиссариатом на территории Волгограда, пояснили в пресс-службе суда. В итоге гособвинителем было заявлено ходатайство об объявлении Хусиянова в розыск и изменении ему меры пресечения на заключение под стражу. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области, 25 марта Хусиянов был задержан и взят под стражу.
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