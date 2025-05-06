Рейтинг@Mail.ru
Экс-военком Нижнего Новгорода получил пять лет колонии - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/voenkom-2015243407.html
Экс-военком Нижнего Новгорода получил пять лет колонии
Экс-военком Нижнего Новгорода получил пять лет колонии - РИА Новости, 06.05.2025
Экс-военком Нижнего Новгорода получил пять лет колонии
Бывший военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, обвиняемый в освобождении за взятки от военной службы, осужден на... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:18:00+03:00
2025-05-06T12:18:00+03:00
происшествия
советский
нижний новгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007189401_128:0:2430:1295_1920x0_80_0_0_23f9251c924e4a8a2ebc60c27d69084b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Бывший военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, обвиняемый в освобождении за взятки от военной службы, осужден на пять лет колонии общего режима, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Хусиянову - пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф 8 миллионов рублей", – сообщила собеседница агентства. Она также добавила, что Хусиянов лишен права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно распорядительных функций на срок четыре года. В начале сентября 2024 года Хусиянов был задержан при получении взятки от призывника. Кроме этого, следствие утверждало о причастности Хусиянова к получению взяток за освобождение граждан от военной службы по призыву на протяжении длительного времени – речь идет о девяти подобных преступлениях. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки). Хусиянов был помещен под стражу, однако позже меру пресечения заменили на домашний арест. В Нижегородский районный суд 17 марта на заседание Хусиянов не явился. Его адвокатами суду были предоставлены сведения о заключении контракта о пребывании в добровольческом формировании от 13 марта 2025 года с военным комиссариатом на территории Волгограда, пояснили в пресс-службе суда. В итоге гособвинителем было заявлено ходатайство об объявлении Хусиянова в розыск и изменении ему меры пресечения на заключение под стражу. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области, 25 марта Хусиянов был задержан и взят под стражу.
https://ria.ru/20250403/vzyatka-2009082854.html
https://ria.ru/20250317/nachalnik-2005414826.html
советский
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007189401_416:0:2143:1295_1920x0_80_0_0_9255c9f8b4feb0ec197a64995354f47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, советский , нижний новгород, россия
Происшествия, Советский , Нижний Новгород, Россия
Экс-военком Нижнего Новгорода получил пять лет колонии

Экс-военкома Нижнего Новгорода осудили на 5 лет колонии за взяточничество

© Телеканал "Волга 24"/ВКонтактеАнвяр Хусиянов
Анвяр Хусиянов - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Телеканал "Волга 24"/ВКонтакте
Анвяр Хусиянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Бывший военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, обвиняемый в освобождении за взятки от военной службы, осужден на пять лет колонии общего режима, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор Хусиянову - пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф 8 миллионов рублей", – сообщила собеседница агентства.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Главу цеха Казанского порохового завода осудили за взятку
3 апреля, 12:43
Она также добавила, что Хусиянов лишен права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно распорядительных функций на срок четыре года.
В начале сентября 2024 года Хусиянов был задержан при получении взятки от призывника. Кроме этого, следствие утверждало о причастности Хусиянова к получению взяток за освобождение граждан от военной службы по призыву на протяжении длительного времени – речь идет о девяти подобных преступлениях. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки).
Хусиянов был помещен под стражу, однако позже меру пресечения заменили на домашний арест. В Нижегородский районный суд 17 марта на заседание Хусиянов не явился. Его адвокатами суду были предоставлены сведения о заключении контракта о пребывании в добровольческом формировании от 13 марта 2025 года с военным комиссариатом на территории Волгограда, пояснили в пресс-службе суда. В итоге гособвинителем было заявлено ходатайство об объявлении Хусиянова в розыск и изменении ему меры пресечения на заключение под стражу. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области, 25 марта Хусиянов был задержан и взят под стражу.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Приангарье майора, вымогавшего взятки, осудили на пять лет
17 марта, 07:46
 
ПроисшествияСоветскийНижний НовгородРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала