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Власти Сумской области активизируют принудительную эвакуацию населения - РИА Новости, 06.05.2025
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18:48 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/vlasti-2015369160.html
Власти Сумской области активизируют принудительную эвакуацию населения
Власти Сумской области активизируют принудительную эвакуацию населения - РИА Новости, 06.05.2025
Власти Сумской области активизируют принудительную эвакуацию населения
Власти Сумской области на севере Украины вынуждены активизировать принудительную эвакуацию населения, заявил во вторник глава Сумской областной администрации... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:48:00+03:00
2025-05-06T18:48:00+03:00
в мире
здоровье - общество
сумская область
украина
авдеевка
олег григорьев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти Сумской области на севере Украины вынуждены активизировать принудительную эвакуацию населения, заявил во вторник глава Сумской областной администрации Олег Григоров. Накануне глава Сумского района Сумской области Михаил Мельник призвал жителей украинских городов Белополье и Ворожба немедленно эвакуироваться в более безопасные места. "Еще раз подчеркиваю... мы сейчас вынуждены эвакуацию активизировать", - заявил Григоров в эфире украинского новостного телемарафона. По его данным, в настоящее время в Белопольской общине остаются около 4,7 тысяч человек, в Ворожбянской общине - около 2,1 тысячи жителей. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
https://ria.ru/20250430/rogov-2014229743.html
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сумская область
украина
авдеевка
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в мире, здоровье - общество, сумская область, украина, авдеевка, олег григорьев
В мире, Здоровье - Общество, Сумская область, Украина, Авдеевка, Олег Григорьев
Власти Сумской области активизируют принудительную эвакуацию населения

Григоров: власти Сумской области вынуждены активизировать эвакуацию населения

© AP Photo / Kostiantyn LiberovЭвакуация в Купяске
Эвакуация в Купяске - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Эвакуация в Купяске. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти Сумской области на севере Украины вынуждены активизировать принудительную эвакуацию населения, заявил во вторник глава Сумской областной администрации Олег Григоров.
Накануне глава Сумского района Сумской области Михаил Мельник призвал жителей украинских городов Белополье и Ворожба немедленно эвакуироваться в более безопасные места.
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"Еще раз подчеркиваю... мы сейчас вынуждены эвакуацию активизировать", - заявил Григоров в эфире украинского новостного телемарафона.
По его данным, в настоящее время в Белопольской общине остаются около 4,7 тысяч человек, в Ворожбянской общине - около 2,1 тысячи жителей.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
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В миреЗдоровье - ОбществоСумская областьУкраинаАвдеевкаОлег Григорьев
 
 
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