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Военный оркестр полигона Капустин Яр провел парад у дома ветерана - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:30 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/veteran-2015188686.html
Военный оркестр полигона Капустин Яр провел парад у дома ветерана
Военный оркестр полигона Капустин Яр провел парад у дома ветерана - РИА Новости, 06.05.2025
Военный оркестр полигона Капустин Яр провел парад у дома ветерана
Военный оркестр полигона Капустин Яр в преддверии 80-летия Победы провел парад у дома ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 1945 года на РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:30:00+03:00
2025-05-06T05:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
волгоград
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80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военный оркестр полигона Капустин Яр в преддверии 80-летия Победы провел парад у дома ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 1945 года на Красной площади Александра Ивановича Колотушкина, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие полигона Капустин Яр в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовали торжественный парад у дома ветерана войны, участника Парада Победы 1945 года на Красной площади полковника в отставке Александра Ивановича Колотушкина. С юбилеем Великой Победы Александра Ивановича прибыли поздравить офицеры подразделения полигона Капустин Яр, где он проходил службу, военной оркестр и представители местной ветеранской организации", - сказали там. Солист военного оркестра исполнил для ветерана главную песню праздника - "День Победы". Ветеран вместе с собравшимися пропел слова известной композиции. Также специально для воина-испытателя полигона Капустин Яр был проведен торжественный парад под марш военного оркестра. Ветеран войны поделился своими впечатлениями от Парада Победы 24 июня 1945 года. Почти 80 лет назад совсем юный Александр Колотушкин участвовал в торжественном прохождении военной техники в качестве члена экипажа одной из машин. В 1949 году он прибыл на полигон Капустин Яр. Герой-фронтовик участвовал в испытаниях ракетного оружия, был командиром радиотехнического подразделения, служил в телеметрическом центре. Закончил службу в звании полковника, после чего переехал в город-герой Волгоград, где сейчас и проживает. Он выразил уверенность, что посетит свое место службы в следующем году в праздничные дни, приуроченные к 80-й годовщине со дня образования полигона. Ветеран продолжает активно участвовать в работе по воспитанию подрастающего поколения: посещает уроки мужества в учебных заведениях.
https://ria.ru/20250505/veteran-2015085632.html
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014745653.html
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волгоград, министерство обороны рф (минобороны рф), 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Волгоград, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Военный оркестр полигона Капустин Яр провел парад у дома ветерана

Оркестр полигона Капустин Яр провел парад у дома ветерана войны Колотушкина

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военный оркестр полигона Капустин Яр в преддверии 80-летия Победы провел парад у дома ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 1945 года на Красной площади Александра Ивановича Колотушкина, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие полигона Капустин Яр в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовали торжественный парад у дома ветерана войны, участника Парада Победы 1945 года на Красной площади полковника в отставке Александра Ивановича Колотушкина. С юбилеем Великой Победы Александра Ивановича прибыли поздравить офицеры подразделения полигона Капустин Яр, где он проходил службу, военной оркестр и представители местной ветеранской организации", - сказали там.
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Солист военного оркестра исполнил для ветерана главную песню праздника - "День Победы". Ветеран вместе с собравшимися пропел слова известной композиции. Также специально для воина-испытателя полигона Капустин Яр был проведен торжественный парад под марш военного оркестра.
Ветеран войны поделился своими впечатлениями от Парада Победы 24 июня 1945 года. Почти 80 лет назад совсем юный Александр Колотушкин участвовал в торжественном прохождении военной техники в качестве члена экипажа одной из машин.
В 1949 году он прибыл на полигон Капустин Яр. Герой-фронтовик участвовал в испытаниях ракетного оружия, был командиром радиотехнического подразделения, служил в телеметрическом центре. Закончил службу в звании полковника, после чего переехал в город-герой Волгоград, где сейчас и проживает. Он выразил уверенность, что посетит свое место службы в следующем году в праздничные дни, приуроченные к 80-й годовщине со дня образования полигона. Ветеран продолжает активно участвовать в работе по воспитанию подрастающего поколения: посещает уроки мужества в учебных заведениях.
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